Zenginler, Çin'den kripto varlıklar, sanat eserleriyle kaçıyor

Çin büyümesi son dönemde dünyanın da yakından izlediği bir konu olurken, Çinli zenginler, paralarını yurt dışına taşımak için kripto para, sanat eserleri gibi birçok yol kullanıyor.

Çin’den bireysel döviz alımlarını yıllık 50 bin dolar ile sınırlı olurken, bunu ihlal edenler ağır para ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre bu önlemler, vatandaşların servetlerini yurt dışına taşımalarını engelleyemiyor. Son yıllarda yaşanan sermaye çıkışının 2015-2016 dönemindeki emlak krizinden bile daha büyük boyutlara ulaştığı söyleniyor.

Tahmini 254 milyar dolar çıktı

Wall Street Journal’ın hesaplamalarına göre, Haziran 2023-Haziran 2024 arasında Çin’den yasa dışı yollarla yaklaşık 254 milyar dolar çıkmış olabilir. Bu miktar, 10 yıl önceki sermaye kaçışını geride bırakıyor. Ancak tahminlerin belirsizliği nedeniyle kesin bir miktar vermek zor.

Çıkışın bir kısmı, Çin'de kazanılan ihracat gelirlerinin yurt dışında tutulmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durum, Çinli yetkilileri endişelendiriyor çünkü para birimi yuan üzerindeki baskıyı artırıyor. Pekin yönetimi, ekonomiyi canlandırmak için attığı adımlara rağmen sermaye kaçışını kontrol altına almakta zorlanıyor.

Çin'de yatırımcıların güvensizliği artıyor

Emlak krizinin yanında, özel sektöre yönelik baskılar ve yavaşlayan ekonomik büyüme, vatandaşların yurtiçindeki yatırım fırsatlarına olan güvenini zedeliyor.

Uluslararası Para Fonu, Çin’in ekonomik büyümesinin bu on yılın sonunda yüzde 3'e kadar gerileyeceğini öngörüyor. Bu da 2020 öncesi yüzde 7'lere yaklaşan büyüme oranlarına kıyasla ciddi bir yavaşlama anlamına geliyor. Barclays’e göre, Çin’in yaşadığı emlak krizi 2021’den bu yana hanehalkı servetinde yaklaşık 18 trilyon dolar erimeye neden oldu.

Çin, sermaye kaçışını engellemek için sıkı önlemler alıyor. Devlet televizyonu CCTV’ye göre, Pekin polisi eylül ayında 800 milyon yuan değerinde yasa dışı kripto para ticareti yapan bir grubu yakaladı. Benzer şekilde, Zhejiang’da Liu soyadlı bir kişi, Ocak 2022 ile Mart 2023 arasında yasa dışı 48 döviz işlemi yaparak 3 milyon dolardan fazla para transfer etti ve ağır cezalara çarptırıldı.

Çin'den kaçış yöntemleri

Sermaye kaçışı, kripto paralar ve sanat gibi yeni yöntemlerle devam ediyor. Pekin, 2021 yılında kripto para ticaretini yasakladı ancak kripto cüzdanları oluşturmak hala yasal. Çinli yatırımcılar, kripto varlıkları aracılığıyla paralarını yurt dışına çıkarabiliyorlar.

Bir diğer yöntem ise sanat eseri satışı. Çin’den gönderilen değerli tablolar Hong Kong’da müzayedeye çıkarılıyor ve satıştan elde edilen gelir Çin’e geri getirilmek yerine yurt dışında tutuluyor.

Ayrıca parayı yurt dışına çıkarma yöntemleri arasında ithalat işlemlerinde fazla ödeme yapmak ve sahte şirketler kurarak döviz transferi gerçekleştirmek de var.