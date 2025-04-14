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Hacı Sabancı'dan 'babalık' kararına itiraz

İş insanı Hacı Sabancı, Fatma D.'nin kazandığı 'babalık' davası kararına itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde; "Yüzde 99.99 oran müvekkilin, baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir" denildi

Haber Merkezi
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Hacı Sabancı'dan 'babalık' kararına itiraz
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Fatma D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 oranında Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunun tespitine hükmetmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre Hacı Sabancı, karara itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Sabancı'nın itiraz dilekçesinde; "DNA profilindeki benzerliklerin neler olduğu açıklanmamıştır. Yüzde 99.99 oran, müvekkilin baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir" denildi.

 

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