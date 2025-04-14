Hacı Sabancı'dan 'babalık' kararına itiraz

Fatma D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 oranında Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunun tespitine hükmetmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre Hacı Sabancı, karara itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Sabancı'nın itiraz dilekçesinde; "DNA profilindeki benzerliklerin neler olduğu açıklanmamıştır. Yüzde 99.99 oran, müvekkilin baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir" denildi.