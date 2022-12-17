İran menşeli 'BOPP Film' ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İran menşeli "BOPP Film" ithalatı için uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticilerce başvuruda bulunuldu.

Başvuruya istinaden yapılan incelemede, söz konusu ürün ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için "korunma önlemi soruşturması" açılmasına karar verildi.

BOPP Film, polietilen, poliester, naylon, pvc gibi ambalaj sektöründe kullanılan polimer filmlerden birisi olarak tanımlanıyor.