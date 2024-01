2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Takip Et

Müslümanların oruç ibadetini gerçekleştirmek için merakla beklediği Ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre belli oldu. Müslümanların büyük bir sevinçle karşıladığı 11 ayın sultanı 11 Mart pazartesi başlıyor. İşte detaylar...

Ramazan ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı tarihi belli oldu. Yayımlanan takvime göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk sahura ise 10 Mart’ı 11 Mart’a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayının son günü, arefe günü Nisan ayının 9. günüdür. Ramazan Bayramı 10 Nisan’da başlamaktadır. Nisan ayının 10-11 ve 12. günleri Ramazan Bayramı olarak belirlenmiştir. 12 Nisan, Ramazan Bayramı’nın son günüdür.

2024 dini günler takvimi

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

Ramazan ayının önemi

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, dinimizde olduğu kadar kültürümüzde de önemli bir yere sahiptir. Maddi olarak yardımlaşmanın ve manevi güzellikleri paylaşmanın ön plana çıktığı bu ay, hoşgörünün yayıldığı ve huzurun en derinden hissedildiği aydır. Elbette Ramazan ayı önemi açısından dini sebepler, her zaman için ön plandadır. Müslüman aleminin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı bu mübarek ay, Kur’an-ı Kerim’de de bin aydan daha hayırlı bir ay olarak ifade edilir. Ramazan ayı önemi, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde "Ramazan ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır." olarak buyurulur.

Kur’an-ı Kerim’in Allahu Teala tarafından tüm insanlığa öğüt vermek ve onlara doğru yolu göstermek amacıyla gönderildiği tüm Müslümanlar tarafından bilinir. Bu sebeple, tüm insanlar için büyük önem taşıyan Kur’an-ı Kerim’in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahiy edildiği ay olan Ramazan ayı da bir o kadar ehemmiyetlidir. Kur’an okumak da bir ibadet olduğu için, Ramazan ayı geleneklerinden en önemlisi de hatim geleneğidir. Tüm dünyada Müslümanlar, Ramazan ayı önemine ithafen, Kur’an-ı Kerim okumaya her zamankinden daha fazla önem verirler. Evlerde ya da camilerde bir araya gelen cemaatler, her gün Kur’an-ı Kerim’den yirmi sayfa okuyarak on bir ayın sultanı Ramazan ayının sonunda Kur’an’ı baştan sona kadar okumuş ve böylece hatim indirmiş olurlar.