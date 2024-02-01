2024 Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve terâvih namazına başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Ay'ın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazan'ın sürdüğü, hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

İslam'a göre, bu ayda şafaktan gün batımına kadar oruç tutmak; akut veya kronik hastalığı olan, seyahat eden, aşırı yaşlı, emziren, hamile, şeker hastası ve ergenliğe girmemiş olan kişiler dışında tüm Müslümanlar için farzdır. Şafak öncesi yemeğe sahur, orucun bozulduğu akşam yemeğine ise iftar denir.

2024 Ramazan ayına kaç gün kaldı?

Bugün üç ayların başlangıcı olan Receb ayının 20. günü. Ramazan ayı 11 Mart 2024 pazartesi günü başlayacağından, Ramazan ayına 39 gün kaldı.

Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı tarihi belli oldu. Yayımlanan takvime göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk sahura ise 10 Mart’ı 11 Mart’a bağlayan gece kalkılacak.

2024 dini günler takvimi

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili