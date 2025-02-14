Gaziantep Valiliği’nden Ramazan öncesi dikkat çeken proje

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Gaziantep Bakkallar Odası Birliği, Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Şahinbey ve Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında dağıtılan alışveriş çekleri sayesinde Ramazan ayında mahalle bakkalları desteklenerek ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılacak.

Vatandaş desteklenecek, esnaf iş yapacak

Projede, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bakkal alışveriş kartları dağıtılacak. Bu kartlar sayesinde ihtiyaç sahipleri, mahallelerindeki bakkallardan alışveriş yapabilecek.

Protokole Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sorumlu Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan, Bakkallar Esnaf Odaları Başkanı Vakkas Katırlı, Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ufuk İyikülah katıldı.

Protokol Töreni’nde konuşan Vali Çeber; “Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve kıymetli misafirlerime de hoş geldiniz diyorum. Beni çok mutlu eden bir protokol için yine bir aradayız. “Bakkal Kart Alışveriş Çeki Projesi”. Gaziantep ‘imize özgü bir proje. Hatta geçen sene bu projeyi yaptıktan sonra bazı iller bizi arayıp kendi illerinde de bu projeyi yapmak istediklerinden bahisle projemizi istediler. Bakkallar ve Esnaf Odalarımız ile beraber şehrimizin sosyo ekonomik anlamda dezavantajlı olan bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı, taklit edilemez hologramları üzerinde olarak üretilmiş ve her bir adedi 1000 TL değerinde bakkal kartlarla yapıyoruz. Yardımlar nasıl kullanılıyor? Projeye dahil olmak isteyen bakkallarımız, odamız ve esnaf odamız aracılığıyla kontrol ediliyor ve ondan sonra da kriterlere uyan ve projede yer almak isteyen ki vali yardımcısı söyledi geçen sene 600 gibiydi bu sayı bakkallarımız bu projeye dahil ediliyor. İhtiyaç sahibi insanlarımız ellerindeki bu bakkal kartlarla projeye dahil olan bakkallara gidiyor ve onların her birinin üzerinde bu projenin bültenleri, tanıtım evrakları, broşürleri duruyor ve tanımlanmış olan ürünleri alıyor” dedi.

30 Milyon TL’lik kart basıldı

Vali Çeber, proje bütçesinden söz ederek, “Geçen sene bu projeyle 35 milyonu bakkal esnafımıza ulaştırdık. Bu sene de ilk hedefte 30 milyonluk kart bastırdık. Bunun bir bölümünü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan karşılıyoruz, ama bir taraftan da geçen sene yardımcı olan ve bundan çok memnun olan iş insanlarımız, hayırseverlerimiz aradı. Projemizin başlayıp başlamadığı konusunda bilgi aldılar. Yani bir kısmını biz vakfımızdan bir kısmını da hayırseverlerimizden karşılıyoruz ve ihtiyaç sahiplerine veriyoruz” ifadelerini kullandı.