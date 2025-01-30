İnci Tahin, hem çeşitliliği hem de kapasiteyi artıracak

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Gıda sektöründe faaliyet gösteren, horeca ve ulusal-yerel marketlere ürün tedariği sağlayan İnci, susam ve tahin ürünleri, baharat, unlu mamül ve kahvaltılık alanında üretim gerçekleştiriyor. Kayseri OSB’de günlük 40 ton üretim kapasitesiyle çalışan İnci Gıda, kuruluşu olan 1981 yılından bu yana üçüncü kuşağın yönetim kadolarında yer almaya başladığı köklü bir geçmişe sahip. Üretim tesislerinde FSSC 22.000 ve Helal, Sıfır Atık belgelerine sahip olduklarını belirten İnci Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Levent Büyükince, 2022 yılında GES yatırımını da tamamladıklarını ve üretimde kullandıkları enerjiyi de kendilerinin ürettiğini ve 2025 yılında da yeni GES yatırımlarını hayata geçireceklerini söyledi.

“Tüketiciler bilinçli, sürekli kaliteli ve taze lezzetleri arıyor”

Üretici firma oldukları için Ar-Ge kadar Ür-Ge üzerinde de çalıştıklarını ve hem yurtiçi hem de yurtdışında tüketicilerin tercih ettiği ürünler ortaya koyduklarını belirten Levent Büyükince, 2025 yılında ulusal marketlerde ve Avrupa pazarında payımızı artıracağız ve yüzde 25 istihdam artışıyla büyüteceğiz. Kaliteyi, ürün çeşidinin de üzerine koyarak ileleyeceğiz. Pazar payımızı da bu sayede artıracağız. Bilinçli ve yeni nesil tüketicilerin tercihi olacağız. Eski lezzetleri yeni jenerasyona adapte etmek ve özlemeden tüketilir tahin üretmek hedefimizle hergün ilerliyoruz” diye konuştu. Üretim sürecinin 7 gün 24 saat kesintisiz devam ettiğini ve ulusal marketlerin özel marka üretimlerine de cevap verebildiklerini paylaşan Büyükince, “Kaliteli ve bilinçli tüketicilere hitap etmek için üretim tonajını ve adetlerimizi artırmak gerekiyordu. Hedefimiz 2026 yılında birçok zincir markette markamızı sürekli adıyla istenir hale getirmek. Tüketiciler bilinçli, sürekli kaliteli ve taze lezzetleri arıyor. Müşteri kalitesiz ürünleri ise raftan indiriyor. Biz de uzun vadede bütün yatırımlarımızı ve rotamızı dünyanın her yerinde bilinçli tüketicinin aradığı ürünler üreten bir marka olma yönünde şekillendirdik” ifadelerini kullandı.