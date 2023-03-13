Abdi İbrahim’e 5 dalda Ar-Ge ödülü

Kimyagerler Derneği tarafından bu yıl Antalya’da 11’incisi düzenlenen Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi’nin açılış gününde, ilaç şirketlerinin Ar-Ge alanındaki çalışmaları 7 kategoride ödüllendirildi. Abdi İbrahim, ‘En Fazla Ar-Ge Yatırımı Yapan İlaç Firması’ kategorisi dahil olmak üzere 5 dalda ödül kazandı.

Abdi İbrahim’in ödül kazandığı kategoriler ise şöyle:

2021 en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilaç firmaları

2021 Ar-Ge merkezinde en fazla proje üreten ilaç firmaları

2021 Ar-Ge merkezinde en fazla personel istihdam eden ilaç firmaları

2021 Ar-Ge merkezinde görevli kadın personel sayısı

2021 Ar-Ge merkezinde görevli yüksek lisans ve doktoralı personel sayısı

“Odağımızda, yüksek katma değerli ürünler yer alıyor”

Abdi İbrahim’in Türkiye’de en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerden biri olduğuna dikkat çeken Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Udaya Dude, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının odağında, ulusal ve uluslararası pazarlarda şirketlerine rekabet üstünlüğü kazandıracağını düşündükleri teknoloji gerektiren yüksek katma değerli ürünlerin yer aldığını söyledi.

Tüketici sağlığı alanında rakiplerden farklılaşan ürünler ve iş modelleri geliştirme, biyoteknoloji alanında ise kendi biyoteknolojik ilaçlarını üretmek için çalışmalarının sürdüğünü belirten Dude, devamında şunları kaydetti: “Bu çalışmalarımızda Ar-Ge vizyonumuzun büyük rolü ve katkısı var. Ar-Ge merkezimiz, ulusal ve uluslararası ilaç endüstrisinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla inhalasyon teknolojisi ve nanoteknolojik yöntemlerle ilaç geliştirme yeteneği ve altyapısına sahip. Şirket içinde yürütülen projelerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel kuruluşlarla hayata geçirilen ortak projeler ile know-how transferi gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ve ilaç sektörünün geleceğine yönelik yeni adımlar atma vizyonumuz çerçevesinde, Ar-Ge çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu alandaki yatırımlarımızın böylesi prestijli organizasyonlarda ödüllerle taçlandırılması bizi hem sevindiriyor hem de daha iyisini yapmak için motive ediyor.”