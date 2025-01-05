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Aile hekimlerinden 5 günlük iş bırakma eylemi!

Aile hekimleri, Aile Hekimleri Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Aile hekimlerinden 5 günlük iş bırakma eylemi!
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Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakacak.

Aile hekimleri 6-10 Ocak'ta yeniden iş bırakıyor

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için, 6 Ocak Pazartesi gününden 10 Ocak Cuma günün mesai bitimine kadar 81 ildeki Aile Sağlık Merkezi çalışanları iş bırakacak.

Birinci basamak sağlık hizmetleri arasında yer alan Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) çalışan aile hekimlerinin 5 gün boyunca yapacağı iş bırakma eylemlerine, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan hekimler ve sağlık personelleri de destek verecek.

İkinci ve üçüncü basamakta çalışan sağlık çalışanları 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakacak.

İkinci ve üçüncü basamakta çalışan sağlık çalışanları 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakacak.

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