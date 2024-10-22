Almanya'da ilk kez tespit edildi: M çiçeği virüsünün yeni varyantı!

Almanya'da M çiçeği virüsünün yeni bir varyantı tespit edildi. Robert Koch Halk Sağlığı Enstitüsü (RKI), 'Clade 1b' adlı M çiçeği virüsü varyantının ilk vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, yurtdışı kaynaklı olduğu belirtilen vakanın 18 Ekim'de kayıt altına alındığı aktarıldı. Sağlık uzmanlarının açıklamasında, "Almanya'daki genel halk sağlığı için riskin düşük olduğunu düşünülüyor" ifadeleri kullanıldı.

Maymun çiçeği virüsünün yeni varyantının sempomları ne?

Virüsün ilk belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı ve kas ağrıları yer alıyor. Ateş düştükten sonra, genellikle yüzde başlayıp vücudun diğer bölgelerine, en yaygın olarak da avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebiliyor. Aşırı kaşıntı yapan veya ağrılı olabilen döküntüler değişip farklı aşamalardan geçebiliyor ve sonunda kabuk oluşturup dökülüyor. Bazen döküntüler deride iz bırakabiliyor. Enfeksiyon genellikle kendiliğinden iyileşiyor ve yaklaşık 14-21 gün sürüyor. Ciddi vakalarda lezyonlar tüm vücuda, özellikle de ağız, göz ve cinsel organlara yayılabiliyor.

Nasıl buluşuyor?

M çiçeği, enfekte kişiyle yakın temas yoluyla insandan insana yayılıyor. Cinsel ilişki, cilt teması ve enfekte kişinin yakınında konuşmak veya nefes almak da buna dahil. Virüs açık yaralar, solunum yolu ya da gözler, burun veya ağız yoluyla da bulaşabiliyor.

Virüsün bulaştığı çarşaf ve nevresim, giysiler ve havlular gibi nesnelere dokunarak da hastalık yayılabiliyor. Maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi enfekte hayvanlarla yakın temas da başka bir tehlike unsuru.