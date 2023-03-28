Bakan Koca: Türkiye’nin sağlığı için 42.500 yeni çalışma arkadaşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye’nin sağlığı için 42.500 yeni çalışma arkadaşı” diyerek yeni sağlık personeli alımına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağını belirten Koca, “KPSS ile alınacak hemşire sayısı 6 bin 69, ebe sayısı bin 530, sağlık lisansiyeri sayısı bin 494, sağlık teknisyeni sayısı 798, sağlık teknikeri sayısı 21 bin 709’dur. Toplam sayısı 31 bin 600’ü bulan sözleşmeli sağlık personeli yanı sıra 10 bin 900 Sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500’e ulaşmaktadır.” dedi.



Bakan Koca, deprem bölgesinde olan 10 il için 3 bin 358 hemşire, bin 27 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni ve 3 bin 767 sağlık teknikeri olmak üzere 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edileceğini bildirdi.

“Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak”

İşçi alım başvurularının İŞKUR tarafından tamamlandığını açıklayan Koca, devamında şunları kaydetti: “Kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM’nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr yapabilecek. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.”