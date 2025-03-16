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Bakan Memişoğlu: Gece kulübü yangınında yaralananlar Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya'nın Koçana kentindeki gece kulübü yangının da yaralanan 3 kişinin ambulans uçakla İstanbul’a getirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Memişoğlu: Gece kulübü yangınında yaralananlar Türkiye'ye getirilecek
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

Resmi temasların ardından ivedilikle harekete geçildiğini vurgulayan Memişoğlu, "Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri şehir hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük yanık merkezinde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 'İnsan, Önce İnsan' şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabbimden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum." dedi. 

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