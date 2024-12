2024'te de psikoloji poliklinikleri doldu!

DocPlanner'ın Türkiye iştiraki olan; hastalar, hasta yakınları ve sağlık araştırması yapan kullanıcılar ile sağlık profesyonellerini bir araya getiren, Türkiye'nin en çok kullanılan özel sağlık randevu alma platformu DoktorTakvimi, 2024 yılına ait verilerini paylaştı.

Ziyaretçi sayısı 80 milyona yükseldi

Verilere göre, sisteminde 200 binden fazla hekim ve uzman profili bulunan DoktorTakvimi üzerinden 2024 yılında 408 bin randevu alındı; ortalama günlük randevu sayısı 1.200 oldu. 2023 yılında 73 milyon olan ziyaretçi sayısı ise 80 milyona yükseldi. Polonya merkezli Docplanner Grubu, dünya çapında sağlık sektöründe doktor ve hastalar için dijital asistanlık hizmeti sunuyor. Grup bünyesindeki platformalar İtalya, İspanya, Polonya, Almanya, Brezilya, Meksika, Türkiye, Çekya, Portekiz, Kolombiya, Peru, Şili ve Arjantin gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor. 2024 yılında tüm Docplanner ülkelerinde 17 milyon hekim ve uzman randevusu alındı. En çok randevu alan ülkeler Polonya, İtalya ve Meksika olarak sıralandı.

En fazla randevu alınan şehir Eskişehir

En çok randevu alınan bölgeler yüzde 40 ile Marmara, yüzde 21 ile İç Anadolu, yüzde 15 ile Ege ve yüzde 10 ile Akdeniz olurken; nüfusa oranla en fazla randevu alınan şehirler sırasıyla Eskişehir, Kocaeli, Denizli, Konya ve Bursa oldu.

Psikoloji branşı 2024'te de zirvede

DoktorTakvimi üzerinden en çok randevu alınan branşlar ise Psikoloji (%20), Kadın Hastalıkları ve Doğum (%12), Çocuk Sağlığı (%8), Psikiyatri (%7) ve Diş hekimliği (%5) olarak sıralandı. 2023 yılında ise sıralama Psikoloji (%24), Psikiyatr (%12), Kadın Hastalıkları (%12), Pediatri (%8) ve Diş Hekimliği (%6) şeklindeydi.

Türkiye'de sayfa görüntülenme sayısı 65 milyon

Verilere göre, tüm DocPlanner ülkelerinin sayfa görüntülenme sayısı ise 582 milyon oldu. Türkiye'de bu rakam 65 milyona ulaştı; toplam sayfa görüntülenmesinin yüzde 11'inin DoktorTakvimi'ne ait olduğu ortaya kondu. En fazla sayfa görüntülenmesi olan ülkeler ise sırasıyla Polonya, Brezilya ve İtalya.

“Ziyaretçi sayımız 80 milyona yükseldi”

DoktorTakvimi Türkiye Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, “Günümüzde dijitalleşme her sektörde büyük bir değişimi getiriyor. Hedefimiz her zaman sağlık sektöründe dijital dönüşüme öncülük etmek. Hekim, uzman, klinik, hastalık veya bir hizmetle ilgili bilgi arayan kullanıcılar web sitemize girerek araştırma yapabiliyor ve isterlerse online olarak veya çağrı merkezimiz aracılığıyla randevularını oluşturabiliyorlar. Hekim ve uzmanlar ise online randevu takvimi, 7 gün 24 saat çağrı merkezi desteği, hasta ve danışanlara randevu hatırlatma ve web sitesi desteği gibi hizmetlere sahip oluyor. Biz kendimizi SaaS (Software as a Service) olarak konumlandırıyoruz ve her zaman sağlık sektöründe dijital dönüşümde en üst sırada yer alıyoruz. Online randevu özelliğini ilk kullanan marka olmanın yanı sıra uzaktan sağlık hizmetinde bir ilke imza attık. Mobil uygulama geliştirmeleri yaparak ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek hastaların ve uzmanların hayatını kolaylaştıracak çözüm önerilerimizi artırmayı ve daha kaliteli hale getirmeyi hedefliyoruz. Hastaların ve danışanların ilk aklına gelen sağlık uygulaması olarak kalmayı amaçlıyoruz” dedi.



2024 yılı verilerini değerlendiren Hakan Türkoğlu, şunları söyledi:

“Verilere baktığımız zaman 2024 yılında en çok randevu alınan branşın 2023 yılında olduğu gibi psikoloji olduğunu görüyoruz. Bu durum, ülkemizin stres ve sıkıntılı sürecinin devam ettiğini ve toplumun bu süreçle başa çıkma ihtiyacını bir kez daha gösteriyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl ilk beşte yer almayan çocuk sağlığı üçüncü sıradan listeye girdi. Bu da 2024 yılında çocuk hastalıklarındaki artışla bağlantılı. Öte yandan DoktorTakvimi olarak 2023 yılında 73 milyon olan ziyaretçi sayımız, 80 milyona yükseldi. Bu artış, Türkiye'nin en büyük online sağlık platformu olarak işimizi başarıyla yapıyor olmamızın en büyük göstergesi. 2025 yılında da danışanlar ile hekim ve uzmanları buluşturmaya devam edeceğiz.”