Kolesterolü kontrol altında tutmaya yarayacak 5 altın öneri

Takip Et

Kolesterol kanda lipoproteinler adı verilen proteinlerle taşınır. LDL veya düşük yoğunluklu lipoproteinler olarak bilinen kötü kolesterol, kan damarlarının duvarlarına yapışarak plaklara neden olabilir bu yüzden riskilidir. Kalp hastalığı riskini artırır, hastalıklara yol açabilir.

Kolesterolün ikinci tipi iyi kolesterol ise LDL kolesterolü temizleyerek kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Kolesterol seviyeleri, diyet, genetik faktörler, yaşam tarzı ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.

Kolestrolu düşürme yöntemi sağlıklı beslenmekten geçer. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek, sağlıklı bir diyet tüketmek ve düzenli sağlık kontrolü yaptırmak, kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

Kolesterol seviyelerini dengede tutmak için beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Ancak bu önerileri doktor kontrolünde uygulamak çok önemlidir. Kolesterolü kontol altına almak için faydalı oyabilecek 5 öneri;

* Yağ tüketimini sınırlamazın gerek. Trans yağlar ve doymuş yağlar kolesterol seviyelerini artırabilir, bu nedenle bunları mümkün olduğunca azaltın. Bunun yerine, sağlıklı yağlar içeren gıdaları tüketin. Özellikle omega-3 yağ asitleri içeren balık tüketmek kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

* Yüksek lifli gıdalara yönelmek faydalı olacaktır. Yüksek lifli gıdalar bağırsak sağlığınızı iyileştirir ve kolesterol seviyelerinizi düşürmeye yardımcı olabilir. Tam tahıllı ürünler, meyve, sebzeler, baklagiller ve yulaf gibi lifli gıdaları tercih edin.

* Meyve ve sebze odaklı baslenin çünkü özellikle antioksidanlar ve diğer besin maddeleri bakımından zengin olan meyve ve sebzeler tüketmek, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

* Kırmızı eti sınırlandırın. Kırmızı et, doymuş yağ içeriği yüksek olduğu için kolesterol seviyelerini artırabilir. Kırmızı et tüketimini sınırlandırmak ve protein ihtiyacınızı et yerine baklagiller ve diğer bitkisel kaynaklardan karşılamak faydalı olabilir.

* Alkol tüketimine dikkat! Aşırı alkol tüketimi kolesterol seviyelerini artırabilir. Dolayısıyla, alkol tüketimini sınırlamak veya tamamen bırakmak faydalı olabilir.

Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olabilecek birçok bitki vardır.

Bazı kolesterol düşürücü bitkiler şunlardır;

* Yulaf. Yüksek lif içeriği sayesinde kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

* Sarımsak. Kalp sağlığına faydalı olan bileşikler içerir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir.

* Yeşil çay. Antioksidanlar içerir ve kan dolaşımını iyileştirerek kolesterol seviyelerini düşürebilir.

* Zeytin yaprağı. İçerdiği oleuropein adlı bileşik sayesinde kolesterol seviyelerini düşürebilir.

* Enginar. Kolesterol düşürücü özellikleri bulunur ve sindirim sistemi sağlığına da faydalıdır.

* Turp. İçeriğindeki bileşikler sayesinde kolesterol seviyelerini düşürür.