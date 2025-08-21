  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Mesai dışı çalışma iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Mesai dışı çalışma iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı, bazı haber siteleri ve sosyal medyada yayılan mesai dışı hizmetle ilgili genelge iddialarını yalanlayarak, sağlık çalışanlarının mevzuata aykırı şekilde çalıştırılmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna yansıyan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine, mesai dışı hizmet uygulamaları konusunda doğru bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bakanlığımızın, şu anki uygulamalar ve mevzuata aykırı bir yazısı veya genelgesi bulunmayıp 04.08.2025 tarihinde kurumlarımıza hatırlatma yazısı yazılmıştır.

Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla sağlık hizmeti sunumunda vardiyalı ya da mesai kaydırmalı çalışma yapılabilmektedir.

Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır. Tüm süreçler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

