Rapunzel sendromuna sahip kadının mide ve bağırsağından 2 kilogram kıl çıktı

Osmaniye'deki özel bir hastaneye uzun süreli kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran 40 yaşındaki kadının mide ve ince bağırsağında kütleler olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan kadının, mide ve ince bağırsağından toplam 2 kilogramlık 3 saç kılı kütlesi çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Uzman Doktor Seçkin Akküçük, gazetecilere, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kendilerine başvuran kadını, gerekli kontrollerden sonra operasyona aldıklarını söyledi.

Hastanın midesinden ve ince bağırsağından 2 kilogram saç kılı ve sindirilmemiş gıdadan oluşan kütle çıkardıklarını dile getiren Akküçük, şunları kaydetti:

"Şu an hastamızın genel durumu gayet iyi. Kusmaları ortadan kalktı. Bundan sonra iyileşme safhasındayız. Literatürde bu 'Rapunzel sendromu' olarak geçer. Bu çoğunlukla midede görülür. Nadiren ince bağırsaklarda görülür. Bu hastamızı ilginç kılan özelliklerden bir tanesi hem mide hem ince bağırsakta ayrı ayrı trikobezoarların olmasıydı. Hastamızın saç yeme alışkanlığı vardı maalesef. Umuyoruz ki bundan sonra o alışkanlığından da kurtulması üzerinde gerekli desteği alacaktır."

Rapunzel sendromu nedir?

Zihinsel kısıtlamaları veya belli psikiyatrik bozuklukları olan bireylerde sıkça gözlemlenen bu sendromun kökeni, 'trikofaji' adı verilen bir davranış bozukluğuna dayanmaktadır. Bu durum, genellikle kendi saçını çeken bireylerde daha sık görülen 'trikotilomani' olarak adlandırılan eyleme bağlıdır. Aynı şekilde, yemek olmayan nesneleri tüketme alışkanlığı olarak tanımlanan pika sendromu da, Rapunzel sendromunun nedenleri arasında yer almaktadır.