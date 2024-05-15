Samsun, ikinci zirve ile sağlıkta çıtayı yükseltecek

NBE Samsun

Samsun İkiztepe Sağlık Zirvesine ev sahipliği yapacak. 2. kez düzenlenecek organizasyon kapsamında 20 farklı ülkeden 200'e yakın alım heyeti Samsun'a gelecek. Sağlık teknolojilerindeki yenilenmeden, sağlık hizmetlerinde kümelenmeye, sağlıkta kalite-akreditasyondan, tıbbi cihaz sanayi ve sağlık turizmine kadar pek çok başlığın ele alınacağı zirve ile Samsun'un sektörel ihracatının artırılması hedefleniyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği öncülüğünde Sağlık Hizmetleri Kümelenmesi (SAHKÜM) ve resmi kurumların destekleri ile 16-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğe dair açıklamalarda bulunan ASKON Samsun Başkanı Ahmet Alp Doğu, “Samsun, sağlık sektöründe kalite standartı yüksek değerlere sahip altyapısı ve her yıl attığı güçlü adımlarla dünyada adından söz ettiren bir kent oldu.” ifadelerini kullandı.

Samsun'un çok eski dönemlerden bu yana bir sağlık kenti olduğunu söyleyen ASKON Başkanı Doğru, "Bafra İkiztepe arkeolojik kazılarında çıkarılan beyin ameliyatı yapılmış insan iskeletleri Samsun’un sağlık tarihinin gerçek başlangıcını yansıtmaktadır. Ve binlerce yıl önce başlayan bu yolculuk bugün tarihi mirasımızdan aldığı güçle Samsun’u sektörde dünyada birinci lige taşımıştır.” dedi.

Hedef geçen yılın rakamlarını aşmak

Samsun'un dünyanın önemli cerrahi el aletleri üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Doğru, kentin gerek tıbbi cihaz üretiminde yeni teknolojiler ve gerekse yeni ürünleriyle hem kendisinin hem de Türkiye’nin adını daha güçlü bir şekilde duyurduğunu anlattı. ASKON Başkanı Ahmet Alp Doğru, “Samsun sağlık hizmeti ihracatı her geçen yıl katlanarak artıyor. Geçen yıl 3 milyon dolar olan artışın bu sene zirveye katılacak 200’ü aşkın alım heyetleri ile 30 milyon dolara çıkmasını bekliyoruz. “dedi.

Dünyada anılan bir kent olacak

Samsun İkiztepe Sağlık Zirvesi ile sağlık hizmet ihracatını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Doğru, “ Zirvedeki öncelikli amacımız sağlık hizmet ihracatını artırmak bunu sağlamak için hastane ve doktorlarımızı daha ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bu nedenle öncelikle yurt dışından tedavi amaçlı şehrimize gelecek hastaların branşlarını belirledik. Bugün Samsun obezite, kalp, beyin cerrahisi ve plastik cerrahi gibi alanlarda çok ileri seviyede. Yine mesela İnme Merkezi Karadeniz’de sadece Samsun’da bizim hedefimiz sağlık hizmeti ihracatını çok daha ileri derecelere artırmak bu yolda yaptığımız çalışmalar ile de her yıl çok ciddi ilerleme kaydediyoruz. Sağlık hizmetleri ihracatında iddialı ve kararlıyız. Samsun bu konuda Dünya’da adı anılan bir kent olacaktır.” şeklinde konuştu.