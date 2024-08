Sosyal medyada tehlikli trend: Uzmanlardan 'kanser riski' uyarısı

Takip Et

Sağlık uzmanları, sosyal medyada yayılan ve insanları güneş kremi kullanmamaya teşvik eden tehlikeli bir trend hakkında uyarıyor. TikTok'ta yayılan videolar, güneş yanığının sağlığa faydalı olabileceğini ve hatta sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

İngiltere'deki Queen Victoria Hastanesi doktorları bu viral trendi eleştirerek, cilt kanseri riskini artırabileceğini belirtti. Doktorlar, “Yeterli güneş ışığının sağlık faydaları olabilir ancak cilt kanseri riskini azaltmak için güneş kremi kullanılması şart,” dedi.

Ayrıca, “Hayatınız boyunca ne kadar çok güneş yanığı geçirirseniz, cilt kanseri ve erken yaşlanma riski de o kadar artar,” uyarısında bulunan uzmanlar, bu eğilimin geniş kapsamlı etkileri olabileceğine de dikkat çekti.

Güneş yanığı nedeniyle tedavi görenlerin sayısı artıyor

euronews'te yer alan habere göre İngiltere'deki Queen Victoria Hastanesi, yılda yaklaşık 700 hastayı güneş yanığı nedeniyle tedavi ettiklerini ve bu sayının her geçen yıl arttığını açıkladı.

Doktorlar, bu trendin yıllarca sürebileceğinden endişe ediyor ve TikTok takipçilerinin önümüzdeki yıllarda cilt kanseri riskiyle karşılaşabileceğini vurguluyor.

Sam Orkar, cilt kanserinin İngiltere'deki en yaygın beşinci kanser türü olduğunu ve vakaların arttığını ifade ederek, “Sivilceleri tedavi etmenin, korunmasız güneşe maruz kalarak kendinizi riske atmaktan daha güvenli yolları var,” dedi.

Melanom nedir ve en yaygın belirtileri nelerdir?

Melanom, ciltte gelişen ve diğer organlara yayılabilen bir kanser türü. Güneş ışınlarından gelen ultraviyole ışık, en yaygın nedenlerden biri.

Beyaz tenli veya çok sayıda beni olan kişilerde ve cilt kanseri geçmişi bulunan aile üyelerinde risk daha yüksek. Benler, potansiyel melanom gelişimini izlemek için en iyi gösterge. En yaygın belirtiler ise düzensiz şekilli veya kenarlı ve iki veya daha fazla rengin karışımını içeren benler.

Ayrıca, benler genellikle küçükken, melanomlar daha büyük ve genellikle 6 milimetreden daha büyük olabiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne göre, boyut, şekil veya renk değiştiren benler melanom belirtisi olabilir. Bu nedenle doktorlar, benleri yılda en az bir kez kontrol ettirmeyi öneriyor.

Hangi AB ülkeleri en yüksek melanom oranına sahip?

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (The International Agency for Research on Cancer - IARC), 2022 yılında dünya genelinde 1,5 milyondan fazla cilt kanseri vakası olduğunu tahmin ediyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ise Danimarka, en yüksek melanom insidansına sahip olup, 100.000 kişideki vaka sayısı en yüksek ülke. Kuzey Avrupa ülkelerinde, genel olarak melanom insidans oranı daha yüksek.

Danimarka 50.3

Hollanda 48,0

İsveç 42,4

Finlandiya 35,7

Almanya 34,8

Slovakya 33,6

İrlanda 33,9

Belçika 29,2

Lüksemburg 24,8

Fransa 24.7

AB ortalaması ise 22.8'dir.

Yanlış bilgilere dikkat

Güneş yanığıyla ilgili yanlış bilgilerin artması, bazı dermatologların asılsız teorileri çürütmek için TikTok'a başvurmasına neden oldu.

Dermatolog Katie Belzenay, sosyal medya platformunda yayınladığı videosunda, "bronzlaşmanın sivilcelerinize kısa vadeli faydaları olsa da," UV maruziyetinin risklerinin bu potansiyel faydalardan çok daha ağır bastığını belirtti.

Belzenay, risklerin sadece melanomla sınırlı olmadığını vurguladı. Uzun süreli ve yoğun güneş maruziyeti, hiperpigmentasyona (cildin bazı bölgelerinin koyulaşması), eriteme (ciltte kızarıklık) ve akne sonrası izlerin kötüleşmesine neden olabileceğini ifade etti.