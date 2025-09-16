Türkiye, Çin ile biyoteknoloji ve sağlık teknolojilerinde işbirliği arıyor

Mehmet KAYA

ANKARA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun 8-11 Eylül günleri arasında Çin’in farklı şehirlerine yaptığı ziyarette, biyoteknoloji ve yüksek teknolojili tıbbi cihazlara yoğunlaştığı belirtildi. Bakan Memişoğlu’nun heyetinde Türk şirketlerinin de bulunması, Çin’deki firmaların da ziyaret kapsamında olması dikkat çekti.

EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, özellikle biyoteknolojik ilaçlar ve biyobenzer ilaçlar yanında, Türkiye’de de örnekleri bulunan yüksek teknolojili görüntüleme cihazlara yönelik gündemin de bulunduğunu vurguladılar. Türkiye’de sağlık alanında özellikle yeni teknolojili ilaçların genel sağlık sigortası kapsamında belirlenen bedelleri düşük tutulduğu gerekçesiyle büyük ilaç firmaları tarafından getirilmediği, bazı ilaçlarda da erişim sorunları yaşandığı yönünde tartışma yaşanıyor. Bu görünüm içinde Kemal Memişoğlu’nun Çin ziyareti önem taşıyor.

Bakan Memişoğlu’nun Çin ziyaretinde, Pekin, Şanghay ve Shenzhen’de siyasi muhatapları yanında şirket temsilcileriyle de görüştüğü, Türk ve Çin şirketlerinin biraraya geldiği etkinliklerin düzenlendiği belirtildi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Pekin’de Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao ve ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Pekin’de ayrıca Çin iş insanları ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Dinilen bilgilere göre, Memişoğlu Pekin ziyareti kapsamında inovasyon entegrasyonunu derinleştirmek üzere oluşturulan ve uluslararası bir merkez olan biopark alanını da ziyaret etti.

Şanghay’da ise Bakan Memişoğlu’nun yüksek teknolojili fabrikaları ziyaret ettiği, yapay zeka uygulamalarının yer aldığı hastaneleri gezdi. Burada da iş dünyası temsilcileriyle biraraya geldiği görüşmelerin işbirliği geliştirme bazında yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, Şanghay’da, Türkiye Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural’ın ev sahipliğinde iş insanlarının da katıldığı bir resepsiyon düzenlendi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun Shenzhen ziyaretinde, teknoloji firma ziyaretleri yaptığı ve işbirliği imkanlarını görüştüğü vurgulandı.

Heyetteki Türk iş insanları ziyaretten umutlu

Öteyandan, Bakan Memişoğlu’nun Çin ziyaretine katılan Türk iş insanlarının görüşmeleri olumlu değerlendirdiği belirtildi. Bu kapsamda Çini’in yıllık 9 trilyon RMB (Yaklaşık 1.3 trilyon dolar) dolayındaki sağlık harcamaları ile Çin Türkiye için ciddi fırsatlar sunduğun belirten Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi-DTİK Çin Temsilcisi, DTİK Asya Pasifik Başkanı Emre Kişioğlu, ziyaretin Türkiye ve Çin arasında güçlenen ilişkilerin sağlık alanına taşınmasının gündemde olduğu değerlendirmesini yaptı.

Emre Kişioğlu, Çin'in sağlık sektöründeki gelişiminin inovasyon, teknolojik gelişimi, hükümet desteğiyle hızlandığı, ulusal düzeyde yapay zekanın sağlık hizmet yönetimi, birincil bakım, sağlık endüstrisi inovasyonu ve tıp eğitiminde kullanılmasının teşvik edildiği bilgisini verdi. Çin’in tıbbi cihaz alanında da kamu destekleriyle birlikte büyüdüğü, Çin devletinin merkezi olarak küresel pazarda ilk 50 ülke arasına 6 firmanın girmesi hedefini belirlediği bilgisini aktaran Emre Kişioğlu, United Imaging Healthcare firmasının yüksek çözünürlüklü CT, MRI ve ultrason sistemleri geliştirdiğini, iki ayrı firmanın robotik cerrahi ve minimal invaziv işlemlerde başarılı sonuçlar elde etmeye başladığını vurguladı.

Çin ilaç sektöründe de jenerik ilaç odaklı bir Pazar olmaktan çıkıp, yenilikçi ilaç geliştirme merkezi haline geldiği, ilaçta uluslararası onaylarının arttığını vurguladı. Kişioğlu, ayrıca, dijital ve bulut tabanlı hizmetler, tele-tıp, entegre sağlık hizmeti sunulan pazarın büyüdüğünü belirtti.

Ata Holding Stratejik İlişkiler Direktörü Ahmet Faruk Işık ise ziyaretin iki ülke arasında sağlık hizmetleri alanındaki işbirliği potansiyelini görünür hale getirdiğini, ziyaretin ilişkilere ivme sağlayacağını vurgularken, MÜSİAD Çin Şanghay Temsilcisi Özgür Çakır, iki ülke iş insanlarının ortak yatırımlarının sağlıkta maliyet düşürücü etkisi olacağını anlattı.

Çin’li United Imaging’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Eş-CEO’su Al Zhang’ın ise Bakan’ın firmayı ziyaret ettiği ve fermanın Türkiye ile ortak araştırma, mesleki eğitim, sürdürülebilir sağlık ekosistemi oluşturma çabalarına, genel olarak sağlığı geliştirmeye katkı vermeye hazır olduklarını anlattı.