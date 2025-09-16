Boğaz’ın lüks otelinin satışında mahkeme kararını verdi!

İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen 2025/307 E. sayılı dosyanın ilk duruşmasında, otelin eski sahibi Ünal Aysal’ın şirketi olan Hollanda menşeli borçlu Unit Investments N.V. tarafından açılan dava karara bağlandı. İhalenin feshi talebini reddeden mahkeme, ayrıca haksız yere dava açtığı için de Unit Investments N.V.’yi %5 tutarında tazminata mahkum etti.

Bilindiği üzere söz konusu taşınmaz, 30 Haziran 2025’te gerçekleştirilen icra ihalesinde 3 milyar 200 milyon TL bedelle BLG Varlık Yönetim A.Ş. tarafından satın alınmıştı. İhale bedeli, başlangıç değerinin yaklaşık 4,5 katına ulaşmıştı.

Aysal’ın iddiaları hukuki zeminde karşılık bulmadı

Satış süreci öncesinde bazı iddialarda bulunan ve süreci durdurmaya çalışan Ünal Aysal, otelin gerçek değerinin çok altında el değiştirdiğini savunmuştu. Ancak mahkemenin ret kararıyla birlikte, bu iddiaların hukuki zeminde karşılık bulmadığı ortaya çıktı.

BLG Varlık Yönetim A.Ş. ise ihale sonrası yaptığı açıklamada, “Borçlunun haksız iddialarına rağmen süreç başarıyla tamamlanmış, şirketimiz ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve portföyünü etkin şekilde yönetmeye devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.