  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladı
Takip Et

Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir pelüş anahtarlığın satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Letra marka pelüş anahtarlığın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladı - Resim : 1

İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 16 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek mi? İşte 16 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Üç bölgede yağış görülecek, Karadeniz'de sıcaklıklar düşecek: İşte il il hava durumu tahminleriÜç bölgede yağış görülecek, Karadeniz'de sıcaklıklar düşecek: İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar (16 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar (16 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Ekonomi
MSC'nin birimi TiL, Türkiye'deki SOCAR Terminal'den pay aldı
MSC'nin birimi TiL, Türkiye'deki SOCAR Terminal'den pay aldı
Türkiye, Çin ile biyoteknoloji ve sağlık teknolojilerinde işbirliği arıyor
Türkiye, Çin ile biyoteknoloji ve sağlık teknolojilerinde işbirliği arıyor
Çin, Kuşak ve Yol ile dünyaya ağırlığını koyuyor
Çin, Kuşak ve Yol ile dünyaya ağırlığını koyuyor
Altını geride bırakan metal, dünya gündeminde!
Altını geride bırakan metal, dünya gündeminde!
Avrupa, 2030’a kadar rüzgar enerjisinde dev yatırım yapacak
Avrupa, 2030’a kadar rüzgar enerjisinde dev yatırım yapacak
ÜNİDES başvuruları başladı: 125 bin liraya kadar destek sağlanacak
ÜNİDES başvuruları başladı: 125 bin liraya kadar destek sağlanacak