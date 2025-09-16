  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar (16 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar (16 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın fiyatları, salı günü tarihi zirvesine yükseldi. Doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği faiz kararı öncesi piyasalardaki güçlü beklentiler, yatırımcıları altına yöneltti. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 16 Eylül 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar (16 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Spot altın, yüzde 0,1 artışla ons başına 3 bin 682 dolar seviyesinde işlem gördü. Seansın erken saatlerinde 3 bin 689,27 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD vadeli altın kontratları ise 3 bin 718,50 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Ons altındaki yükselişin ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da yeni bir rekor geldi. Gram altın 4 bin 901 lira ile rekor kırarken şu sıralar 4 bin 891 lira seviyesinde seyrine devam ediyor.

"Piyasalar çok iyimser"

Capital.com analisti Kyle Rodda, altın için kısa ve orta vadeli görünümün güçlü olduğunu belirterek, “Piyasalar faiz indirimlerini satın alıyor. Eğer Fed, beklentilere paralel bir mesaj verirse altın 3.700 doları aşabilir” dedi. Rodda, Fed'in daha az “güvercin" bir tutum sergilemesi durumunda ise altının kısa vadede sert bir düzeltme yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Altın fiyatları ne durumda?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 16 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.890,46 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.154,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 16.308,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 32.174,09 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 32.467,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 80.681,97 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.682,48 dolar

İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 16 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek mi? İşte 16 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Üç bölgede yağış görülecek, Karadeniz'de sıcaklıklar düşecek: İşte il il hava durumu tahminleriÜç bölgede yağış görülecek, Karadeniz'de sıcaklıklar düşecek: İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Elon Musk 2,57 milyon Tesla hissesi satın aldı
Elon Musk 2,57 milyon Tesla hissesi satın aldı
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Borsa İstanbul'da 'erteleme' coşkusu! 29 ayın en güçlü artışı
Borsa İstanbul'da 'erteleme' coşkusu!
15 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

15 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım