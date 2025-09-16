Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar (16 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)

Spot altın, yüzde 0,1 artışla ons başına 3 bin 682 dolar seviyesinde işlem gördü. Seansın erken saatlerinde 3 bin 689,27 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD vadeli altın kontratları ise 3 bin 718,50 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Ons altındaki yükselişin ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da yeni bir rekor geldi. Gram altın 4 bin 901 lira ile rekor kırarken şu sıralar 4 bin 891 lira seviyesinde seyrine devam ediyor.

"Piyasalar çok iyimser"

Capital.com analisti Kyle Rodda, altın için kısa ve orta vadeli görünümün güçlü olduğunu belirterek, “Piyasalar faiz indirimlerini satın alıyor. Eğer Fed, beklentilere paralel bir mesaj verirse altın 3.700 doları aşabilir” dedi. Rodda, Fed'in daha az “güvercin" bir tutum sergilemesi durumunda ise altının kısa vadede sert bir düzeltme yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Altın fiyatları ne durumda?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 16 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.890,46 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.154,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 16.308,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 32.174,09 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 32.467,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 80.681,97 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.682,48 dolar