  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 16 Eylül 2025 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 16 Eylül 2025 Salı gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,3146 (alış) 41,3200'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,7622 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 16 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek mi? İşte 16 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Üç bölgede yağış görülecek, Karadeniz'de sıcaklıklar düşecek: İşte il il hava durumu tahminleriÜç bölgede yağış görülecek, Karadeniz'de sıcaklıklar düşecek: İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar (16 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar (16 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

 

Finans
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar (16 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar
Elon Musk 2,57 milyon Tesla hissesi satın aldı
Elon Musk 2,57 milyon Tesla hissesi satın aldı
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Borsa İstanbul'da 'erteleme' coşkusu! 29 ayın en güçlü artışı
Borsa İstanbul'da 'erteleme' coşkusu!
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar

Finans Haberleri

Fed kararı öncesi altında zirve görüldü! İşte güncel fiyatlar
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım