Dev proje duyuruldu: VakıfBank’tan Bosna Hersek’te 38 voleybol okulu ile stratejik iş birliği

1986 yılında hayata geçirdiği VakıfBank Kadın Voleybol Takımı projesiyle Türk ve dünya voleybol tarihine damga vuran VakıfBank yeni bir projeye imza atıyor.

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Spor Kulübü, 2018’de Bosna Hersek’te voleybol okulu açarak bir ilke imza atmıştı. VakıfBank, Bosna Hersek’teki yeni projesi ile 2 bin kız çocuğuna eğitim veren 38 voleybol okuluyla stratejik iş birliğine giderek Türk ve Bosna Hersek voleyboluna olan katkısını büyütecek.

Proje 13 Eylül Cumartesi günü Novi Travnik’te gerçekleştirilen, 38 okuldan bin 500 kız çocuğunun katıldığı dev etkinlikle duyuruldu. Etkinliğe Türkiye’den VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Yönetim Kurulu üyeleri, VakıfBank Spor Kulübü yöneticileri, kulüp genel menajeri Banu Can Schürmann, kulüp altyapı menajeri Melis Gürkaynak, antrenörler ile kaptan Zehra Güneş ve sporcular Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Aylin Sarıoğlu Acar, Nehir Kurtulan katıldı.

Etkinliğe Bosna Hersek’ten Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçilisi Emin Akseki, Novi Travnik Belediye Başkanı Stjepan Dujo, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Ali Osman Kuşakçı, ve EUFOR BH Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mustafa Çetin Çelik katıldı.

Bosna Hersek’teki okullardaki sporcular yakından izlenecek

Hayata geçirilen proje ile Bosna Hersek’te bulunan 38 voleybol okulu VakıfBank Spor Kulübü antrenörleri tarafından yakından takip edilecek. VakıfBank altyapısı ile bu okulların antrenörleriyle koordinasyon sağlanacak ve sporcuların gelişimi için devamlı koordinasyon içinde olunacak. Belirli dönemlerde sporcular, VakıfBank antrenörleri tarafından izlenecek ve başarılı olan sporcular VakıfBank Bosna Hersek Spor Okulu’na davet edilecek. Bir süre buradan eğitim gören kızlar daha sonra yapılacak seçmelerde başarılı olmaları halinde VakıfBank Spor Kulübü’nün altyapısına alınmak üzere Türkiye’ye davet edilecek.

Üstünsalih: Saraybosna’daki okulumuzda Bosna Hersek’li yüzlerce gencimize dokunduk

Etkinlikte yaptığı konuşmada VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Voleyboldaki başarılarımızı Bosna Hersek’te de devam ettirmek için 2018 yılından bu yana bir proje yürütüyoruz. Saraybosna’da bulunan okulumuzda bugüne kadar Bosna Hersek’li yüzlerce gencimize dokunduk. Bu okulumuzda öne çıkan, profesyonel voleybolcu olma ışığını gösteren 10 kızımızı, İstanbul’a götürdük ve denemeye aldık. Önümüzdeki sezon 5 kızımız, alt yaş takımlarımızda forma giyemeye devam edecek. Türkiye’deki arkadaşlarına sunduğumuz tüm imkanları kendilerine sunuyoruz. Türkiye’nin en iyi okullarından birinde eğitim almalarını ve VakıfBank Spor Sarayı’nda bulunan lojmanlarımızda konaklamalarını sağlıyoruz. Sağlık ve yaşam giderlerini karşılıyoruz. Kısacası Kayseri’den, Mersin’den, Samsun’dan gelen kızlarımıza baktığımız gibi Bosna Hersek’ten gelen kızlarımıza da gözümüz gibi bakıyoruz. Evlatlarını bize emanet eden ailelerinin de gönüllerini ferah tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

“2 bine yakın kız çocuğunun gelişimi takip edeceğiz”

Üstünsalih, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda salonda, bu okullardan gelen 80 antrenör ve yaklaşık bin 500 evladımız bizimle. Toplam sporcu adayı öğrenci sayımız ise 2 bin civarında. Ülke genelindeki potansiyeli göz önüne aldığımızda, okul ve öğrenci sayımızın her geçen yıl artmasını bekliyoruz. Buralarda yeteneği ve azmiyle öne çıkan gençleri, ailelerinin de onayıyla İstanbul’a davet edecek ve yeterli görmemiz halinde VakıfBank forması giydireceğiz. Bu sayede her iki ülkenin voleyboldaki gelişimlerine katkı sunmaya, Avrupa ve Dünya Şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam edeceğiz.”

Akseki: Bu iş birliğinin Türk ve Bosna Hersek sporuna eşsiz katkılar yapacağına inanıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçilisi Emin Akseki yaptığı konuşmada, “Türkiye ve Bosna Hersek için anlamlı etkinlikte bir araya geldik. Türk ekonomisinin lokomotiflerinden VakıfBank, 40 yıldır Türk sporuna verdiği benzersiz katkılarla bizi gururlandırmaktadır. Dünyanın en başarılı kadın voleybol takımı olan VakıfBank, elde ettiği kupalar ve yetiştirdiği sporcularla Türkiye'nin küresel vizyonunu en iyi temsil eden markalardan biri haline gelmiştir” dedi. Akseki, “Avrupa'da spor okulu açan ilk voleybol kulübü olan VakıfBank'ın bu girişimde Bosna Hersek'i tercih etmesi çok anlamlı olmuştur. Bu iş birliğinin hem Türk hem de Bosna Hersek sporuna eşsiz katkılar yapacağına inanıyoruz. VakıfBank Spor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

finans-info-0925-gdww.png" alt="" width="880" height="1218" />

VakıfBank Türkiye’de her yıl bin 500 kız çocuğuna eğitim veriyor

Türkiye’nin ve dünyanın sayılı altyapı sistemlerinden birine sahip olan VakıfBank, Saraybosna’da faaliyete geçen spor okulu ile Avrupa’da spor okulu açan ilk ve tek Türk takımı konumunda bulunuyor. Saraybosna ile toplamda 11 spor okulu bulunan VakıfBank, kendi okullarında her yıl bin 500 kız çocuğunu voleybolla tanıştırıyor. Bosna Hersek ile yapılan iş birliği sonucunda 2018’den bu yana faaliyetlerine devam eden VakıfBank Saraybosna Voleybol Okulu’nda eğitim alan 10 sporcu yapılan değerlendirmeler sonucunda VakıfBank Spor Kulübü altyapısına seçilmeyi başardı. Bosna Hersek’te 29 şehirde bulunan söz konusu 38 spor okulu, toplamda 80 antrenör ve 2 bin aktif sporcu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.