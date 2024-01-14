Ünlü sucuk markasında tespit edilen E. Coli bakterisi nedir? 

E. COLİ bakterisi nedir?

E.coli insanların ve sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında yaygın olan bir bakteridir. Aslında E.coli normal bakteri floramızın bir parçasıdır. Çoğu E.coli suşunun faydalı işlevleri vardır. Örneğin bağırsaklarımızda zararlı bakterilerin oluşmasını önleyebilirler. Ancak E.coli’nin patojenik türleri de mevcuttur. Bu türler insanlarda hastalığa neden olabilirler. E.coli’nin bu patojenik türleri arasında, toksin üretebilen E.coli suş grubu yer almaktadır. Bu suş grubu, vero sitotoksin üreten E.coli veya shiga toksin üreten E.coli, kısaca VTEC veya STEC olarak bilinir.

VTEC’e maruz kalan insanlarda genellikle orta dereceli ishalden kanlı ishale kadar uzanan belirtiler görülür. Ancak potansiyel olarak böbrek yetmezliğine neden olabilen daha ciddi komplikasyonlar da ortaya çıkabilir.

İnsanlar genellikle kontamine gıda, kontamine su tüketerek veya hasta hayvanlarla temas ederek, hasta insanlarla ise yakın temasta bulunarak bu enfeksiyona yakalanırlar. Günümüzde Avrupa’da VTEC hayvanlar ve gıda maddeleri arasında en çok sığır ve sığır etinde bulunmuştur. VTEC, sebze ve meyvelerin yanı sıra çiğ sütten yapılmış süt ürünlerinde de tespit edilmiştir.

Alınabilecek önlemler

-Gıdalarınızı buzdolabında saklamak,

-Ellerinizi, sebzeleri, meyveleri, yemek hazırlarken ise kesme tahtalarını ve bıçakları yıkamak,

-Son olarak da, başta kıyma olmak üzere etinizi iyice pişirmek.