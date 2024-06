Uzmanından uyarı: "Kurban Bayramı'nda yeni kesilen eti bekletmeden tüketmeyin"

Takip Et

Uzm. Dr. Yaşan, “Kurban Bayramı’nda kurulan sofralardaki yemeklerin çoğunun et ve şerbetli tatlılardan oluşması özellikle hipertansiyon, yüksek kolesterol, kalp ve şeker hastalıklarının tetikleyicisi olabilir. Bu yüzden bu hastalıklara sahip kişilerin bayramda önerilere daha dikkatli uyması gerekiyor. Kolesterol insanlar için vazgeçilmez bir moleküldür. Çünkü hücre zarında akışkanlığın sağlanması, kararlılık, bütünlük ve geçirgenlik gibi yapısal fonksiyonları düzenlemektedir” diye konuştu.

“Kan kolesterol düzeyi belli bir limitte tutulmalı”

Kolesterolün bağışıklık sisteminin düzenlenmesine de katkı sağladığına değinen Uzm. Dr. Yaşan, “İhtiyacımız olan kolesterolün yüzde 60’ı vücutta sentezlenirken (yaklaşık 700 mg/gün) geri kalanı vücuda diyetle birlikte alınır. Kan kolesterol düzeylerinin yüksek oluşu ateroskleroz ve kalp hastalıkları başta olmak üzere çağımız insanının önemli sağlık problemlerinden biri haline gelmektedir. Bu yüzden kan kolesterol düzeyini belirli bir limitte tutmak veya dengelemek, birçok hastalığın ortaya çıkmasının önüne geçmektedir” şeklinde konuştu.

“Kolesterol problemi olanlar haftada 350-500 gram et tüketebilir”

Diyetten alınan kolesterolün en önemli kaynağının kırmızı et olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yaşan, “Kırmızı et ve sağlık etkileri üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Detaylı araştırmalar porsiyon kontrolüne dikkat edildiği takdirde kırmızı et tüketiminin şeker hastalığı ile kalp ve damar hastalıkları üzerinde bilinen bir etkisi olmadığını gösteriyor. Kırmızı etin asıl zararı içerdiği kolesterolden değil, trimetilamin N-oksit gibi diğer maddeler nedeniyle oluşur. Yağsız dana eti, görünen yağları temizlenip, pişirme şekline dikkat edilmek koşuluyla kolesterol problemi ve kalp hastalığı olanlarda da haftada 350-500 gram arası tüketilebilir. Etleri yağda kızartmak yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemleri seçilmelidir” açıklamasında bulundu.

“Yeni kesilen kurban etini hemen tüketmeyin”

Yeni kesilen kurban etinin sert bir yapıya sahip olduğu için pişirme ve sindirimde sorunlar oluşturabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Yaşan, “Bu nedenle özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıkları bulunanların kurban etini hemen tüketmemesi önerilir. Buzdolabında birkaç gün boyunca saklanan kurban eti, daha sonra ızgara ya da haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri ile tüketilmesi önerilir” ifadelerini kullandı.