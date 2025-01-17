1,1 milyon dolarlık yatırım Tat gıda, ilk GES projesini Manisa’da hayata geçiriyor

MERSİN/EKONOMİ



Salça, domates ürünleri, sos, hazır yemek ve turşu üreticisi Tat Gıda, ilk arazi tipi güneş enerjisi santralini (GES) Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Akçaköy mahallesindeki 27 bin 570 metrekare alanda kurmak için düğmeye bastı. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 1,1 milyon dolar olan ve bu yılın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanan 2.316 kWp güce sahip GES’in kurulumu için Solares firmasıyla sözleşme imzalayan Tat Gıda, bu yatırımla yıllık 3.800 MWh elektrik enerjisi üretmeyi hedefliyor. Böylelikle yıllık enerji tüketiminin yüzde 19,49’unu güneşten karşılamayı öngören şirket, karbon ayak izini de yıllık 1.679 ton azaltmayı amaçlıyor.



“2030’a kadar karbon ayak izimizi yüzde 55 azaltacağız”

Tat Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, doğayı koruyarak yüksek kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmanın yanı sıra, gelecek nesiller için daha güvenli bir gıda ekosistemiyle çevre dostu üretim modellerini hayata geçirmeye yönelik güçlü hamleler yaptıklarını söyledi. Tat Gıda’yı bir dünya markası yapma hedefiyle çıktıkları yolda, yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada hayati önem taşıdığını vurgulayan Memiş, “2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 55 azaltacağız. 43 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa Birliği, en önemli pazarlarımızdan biri. Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine uyumlu şekilde 2050 yılında tüm üretim süreçlerimizde ‘net karbon sıfır’ bir şirket olmayı hedefliyoruz” dedi.



Sırada Afyonkarahisar var

Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından en yüksek düzeyde faydalanacaklarını bildiren Memiş, Manisa’dan sonra Afyonkarahisar Çiçektepe’de 7,3 MWe kurulu güce sahip GES yatırımını da bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.