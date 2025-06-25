13. Genç İZİKAD Proje Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu

EKONOMİ / İZMİR

Genç girişimcileri desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliği odağında sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından bu yıl 13.’sü düzenlenen Genç İZİKAD Proje Yarışması tamamlandı. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, sadece bir yarışmanın kapanışını yapmadıklarını, aynı zamanda girişimciliği teşvik eden, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınmayı odağına alan bir vizyonun da altını çizdiklerini belirtti

“Sürdürülebilir ve Akıllı Çözümler” temasıyla gerçekleşen yarışmada finalistler projelerini jüri ve izleyiciler önünde bir kez daha sunarken, ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl yarışmaya 8 farklı üniversiteden 45 öğrenci katıldı. Toplam 20 proje fikri arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 12 grup yarışmaya kabul edildi. Katılımcılar, 8 hafta süren program boyunca 10 saatlik eğitim aldı ve toplamda 54 saatlik mentorluk görüşmesine katıldı. Bu süreçte öğrencilere 8 mentor eşlik etti.

Finalde jüri üyelerinin oyları yüzde 75 oranında belirleyici olurken, yüzde 25’lik bölüm ise salonu dolduran katılımcıların oylarıyla şekillendi. Yarışma sonunda birinci olan ekibe 100 bin TL, ikinci olan takıma 50 bin TL, üçüncüye ise 30 bin TL değerinde proje destek ödülü verildi.