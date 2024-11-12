19. İnsan Yönetimi Zirvesi “Güven” temasıyla başlıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Geçtiğimiz yıl Ekim ayında düzenlenen ve “İnsana Değer” teması ile geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getiren 18. İnsan Yönetimi Zirvesi’nin ardından, bu yıl 19. kez düzenlenecek olan zirvenin teması “Güven” olacak. Güven kavramının iş hayatındaki kritik önemine dikkat çeken Neslihan Özer, “Güven, bireyin sağlığında, toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinde ve iş yaşamındaki başarıda temel bir değerdir. Güven ortamı şeffaflık, lider tutarlılığı ve çalışan bağlılığı gibi unsurlarla şekillenir. Bu iklim, hem çalışan verimliliğini artırıyor hem de şirketleri geleceğe hazırlıyor. Aksi halde şirketlerin geleceğinde ciddi çatlaklar oluşabiliyor” dedi. 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek zirvede güven kavramının iş dünyası ile bireysel hayattaki rolüyle ele alınacağını belirten Özer, zirve boyunca, liderlikte güven, çalışan bağlılığı ve geleceğe hazırlık gibi başlıklarda geniş kapsamlı oturumlar yapılacağını kaydetti.

Düzenlenen tanıtım toplantısına Başkan Neslihan Özer’in yanı sıra PERYÖN Güney Marmara Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Gül, Gürkan Özken, Hande Kurter, Elif Çelikkoparan ile Nurcan Kırçova da katıldı.