2024 yılı teması “Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı” oldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Genç istihdamı, girişimcilik, e-ticaret ve bölge planlaması alanındaki çalışmalarını sürdüren BEBKA, 2024'te de bölgenin sosyo-ekonomik dinamiklerini güçlendirecek stratejik adımlar atmaya devam edecek. BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, 2024-2026 döneminde Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Program ile dijital ve yeşil dönüşümü destekleyeceklerini söyledi. Bayram, “Hazırlanan plan, bölgesel kalkınmayı koordine ederken diğer yandan 2028 vizyonunda ‘TR41 Bölgesi’ni nitelikli iş gücü, sektörel çeşitlilik, ulaşım altyapısı, afet dayanıklılığı, yaşanabilirlik, yeşillik ve dijital dönüşümde de lider kılacak. Hazırladığımız plan ve analiz raporları ile kalkınmaya yön vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

‘Genç İstihdamı’ çalışmalarında önemli kazanımlar elde edildiğini hatırlatan Sabri Bayram, yapılan faaliyetlerle 648 kişinin istihdama kazandırıldığını aktardı. Bayram, “2022 yılında TÜİK verilerine göre erkek istihdam oranı ülke ortalamasına göre yüzde 65, kadınlarda ise yüzde 30,4’tür. Bölgemizde ise kadın istihdam oranı yüzde 33,5 ile ülke ortalamasının üzerindedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’müzce 2024 yılı teması olarak “Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı” konusu belirlenmiştir. Önümüzdeki dönemde girişimcilik ekosistemini geliştirme faaliyetlerimizde kadın girişimciliği üzerinde odaklanacak ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik program ve destekler düzenleyerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.