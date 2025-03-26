30 bin konutu yıkıp Yıldırım’ı büyük dönüştürecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yıldırım’da en önemli gündemin kentsel dönüşüm olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutları yıkarak yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa ettiklerini ifade etti. Kamu olarak gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra özel sektöre verdikleri destekle vatandaşları daha güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşturmak için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte hem kentimizin çehresini güzelleştiriyoruz hem de hemşehrilerimizin depreme dayanıklı, güvenli binalarda oturmasına olanak sağlıyoruz. Bu süreçleri özel sektörün destekleriyle yürütüyoruz. Bu şekilde kentimizin dört bir yanında kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede de hemşehrilerimizin özel sektör eliyle yüzde yüze yakın uzlaşma ile bir süreç yönettiğini görüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak 2019’dan bu yana 5 bin konutun dönüşümünü tamamladık. 2 bin 500’ünün ise yapımı devam ediyor. Hizmet sürecimizin sonunda 30 bin konutu dönüştüreceğiz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” dedi.

İmar sorunları çözüldü

Yıllardır devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarından istenilen sonuçların alınamamasının merkezinde imar ve planlama ile ilgili problemlerin yer aldığını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “İmar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirerek Yıldırım’da hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Bu minvalde imar uygulamalarımıza başlayarak, binlerce hak sahibine tapularını teslim ettik. Kısa süre içerisinde bu rakamı 40 bine çıkaracağız. Mülkiyet problemini ortadan kaldıran, özellikle ilçemizin riskli alanda yeni ve güvenli yaşamın önünü açan imar ve plan uygulamaları bu şehir için adeta sessiz bir devrimdir açıklamasını yaptı.