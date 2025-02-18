3,4 milyar dolarlık hacmi var: Yaş meyve sebze ihracatçısı, Polonya’yı yakın takibe aldı

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin ocak ayındaki sektör ihracatının 353,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aynı dönemde Akdeniz Bölgesi’nin 173,8 milyon dolar dış satım yaptığını bildiren Gürüz, birliğin sektör ihracatına yüzde 49’luk destek verdiğini söyledi. Türkiye’de yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten birliğin geleneksel pazarlarda güçlenme ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Gürüz, “Yıllık yaklaşık 3,4 milyar dolar yaş meyve sebze ithal eden Polonya’da ‘Fresh From Türkiye’ mottosuyla Türkiye-Polonya Yaş Meyve Sebze Zirvesi’ni gerçekleştirdik. Geçen yıl 120,6 milyon dolarlık ürün ihraç ettiğimiz Polonya’da Türk ürünlerini tanıtmak, sevdirmek, mutfaklara ve restoran menülerine taşımak için çalışıyoruz. Üst düzey yöneticilerle yaptığımız istişarelerin yanında, ülkedeki lider süper market zincirlerinin yöneticileri, büyük ithalatçı firmaların temsilcileri ve sektör profesyonelleriyle görüşmelerimizde mevcut iş birliklerini geliştirdik, yeni fırsatları değerlendirdik. Narenciyedeki uzun hasat dönemi sayesinde üretim avantajı bulunan KKTC ile ticaretin gelişmesi için de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile görüşmeler verimli geçti” dedi.



Başkan Ferhat Gürüz, Ticaret Bakanlığı’nın pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik kurduğu ‘Yeni Pazar Çalışma Grubu’nun ocak ayının son haftasında bir araya gelerek, yeni pazar tespiti ve hali hazırda yeni pazar çalışmalarını değerlendirdiğini kaydetti.