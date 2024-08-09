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668 bin metreküp su israfı önlendi

Sakarya’daki denetimler sonucu 668 bin metreküp su israfı önlendi.

Haber Merkezi
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668 bin metreküp su israfı önlendi
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklıkla mücadele kapsamındsa şehir genelinde kaçak ve usulsüz kullanıma karşı denetimlerini sürdürüyor. Tüm ilçelerde yürütülen denetimler kapsamında 668 bin metreküp su israfının önüne geçildi. 3 bin 174 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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SASKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Su kaynaklarının tükenebilir olduğunu hiçbir zaman unutmadan hareket ediyoruz. Su stresinin arttığı yaz döneminde kaçak ve usulsüz kullanımlara geçit vermiyoruz. Konut aboneliğiyle bahçe sulayan, hat üzerinden kaçak su çeken, aboneliği olup kaçak su kullanan ve mühürlenmiş saatin mührünü kıran kişiler hakkında yasal işlem başlatıyor ve suyunu kullanıma kapatıyoruz.”

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