ABD’den güçlü döndüler: AHBİB; uzak pazarlarla ilişkilerini güçlendiriyor

MERSİN/EKONOMİ



AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Türk gıda ürünlerinin kalitesini ve lezzetini dünya mutfaklarıyla daha fazla buluşturmak aralıksız çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda ABD’de düzenlenen PLMA's 2024 Fuarı’nda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünü temsil etiklerini kaydeden Memiş, organizasyonda özel etiket pazarına yönelik verimli istişarelerde bulunduklarını aktardı. Türkiye’nin hedef ülkeleri arasındaki ABD’nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yıllık 37 milyar dolarlık ithalat yaptığına dikkat çeken Memiş, “Büyük süpermarket zincirleri, distribütörler ve e-ticaret platformlarıyla bağlantı kurma imkânı veren PLMA's 2024 Fuarı’nda ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Meksika’dan 32 firmanın iletişim bilgilerini ve ürün taleplerini üyelerimizle paylaştık. Bu firmalar bakliyat, makarna, un, kuruyemiş, baharat, bitkisel yağ, bulgur, pirinç, mercimek, çikolata, bisküvi, sos, nohut, zeytinyağı, susam ve susam yağı ürün gruplarında alım yapmak istiyor” dedi.



182,7 milyon dolarlık ihracat

AHBİB’in kasımdaki ihracatını da değerlendiren Veysel Memiş, uluslararası pazarlara sevk edilen 1 milyon 501 bin ton üründen, 182,7 milyon dolar ihracat geliri elde edildiğini aktardı. En çok ihraç edilen ürün gruplarında yüzde 22 artış ve 43,3 milyon dolar değerle bakliyatın birinci sırada yer aldığını ifade eden Memiş, “En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinin ilk 3 sırasında Irak, Suriye ve Mısır bulunuyor. Hacimde anlamlı artışlar elde ettiğimiz pazarlar ise Norveç, Özbekistan, Şili, Kuveyt, Çin, Endonezya, Filistin, Mozambik, Malezya ve Sudan oldu” şeklinde konuştu.