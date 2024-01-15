'Adalet olmadığı sürece ekonomik önlemlerle krizi engelleme şansımız yok'

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Türkiye İş Bankası yetkilileri ile Diyarbakır İş Dünyası temsilcileri ve iş insanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO başkanı Mehmet Kaya, “Saydamlık ve adalet olmadığı sürece yalnızca ekonomik önlemlerle krizi engelleme şansımız yok” dedi.

Türkiye’nin genel anlamda finansa erişim ve finansla ilgili yol alma konusunda herkesin önünde çok önemli bir sorun olduğunu da belirten Kaya “Özellikle bizler gibi bankada para tutmaktan çok yatırımı seven, her bir yatırımdan sonra nasıl ikinci bir yatırım yaparım düşüncesinde olan iş insanları için ucuz maliyetli para bulmak çok çok önemli. Bugün maalesef faiz oranları %60 bantlarında kredi kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunun da sürdürülebilir olmadığını çok iyi biliyoruz. Bilgilendirme toplantısında uzmanlarımızın burada yapacakları sunumlar ve öngörülerin ardından yatırım yaparken daha temkinli alacağız. Türkiye'deki ekonomik sorunlarla ilgili son dönemlerde somut bazı adımlar atılıyor, saydamlık ve adalet olmadığı sürece yalnızca ekonomik önlemlerle krizi engelleme şansımız yok. En önemli konulardan bir tanesi bu ama aynı zamanda bizim bir de bölgesel ve özellikle kentsel sorunlarımız var. Gerek ipotek sorunu, gerekse de firmalarımızın özellikle bölgedeki bankaların limit yetersizliği veya büyüyen firmaların ihtiyacını karşılayamama bizim bölgesel anlamda önemli sorunlarımız. Bugün İş bankasıyla yarın diğer bankalarla yapacağımız bu tür çalışmalarla, yerel anlamda yaşadığımız bu sorunların da giderilmesine katkı sağlayacaktır. Diyarbakır dinamik bir kenttir. Diyarbakır verginin yatırımı karşılama oranında olsun, kentin hem ticarette hem sanayide hızla büyüme rakamlarında olsun, istihdam rakamlarında olsun, istediğimiz yerde değiliz. Ama biliyoruz ki özellikle yerelde yaşadığımız bu sorunlar demokrasi, saydamlık, adalet ve ekonomik sorunlar çözüldükçe Diyarbakır’ın önü de açılacaktır” dedi.

Daha sonra konuşan Türkiye İş Bankası Yatırım Anadolu Direktörü Serdar Akıner, “Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve birçok farklı sektörden birbirinden değerli firmaların temsilcileriyle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın ülkemizin ticari ve sanayi gelişiminde sahiplendiği vizyon ve misyona benzer şekilde, İş Yatırım olarak biz de Türkiye sermaye piyasalarının geleceğine yön veren, öncü bir rolü üstleniyoruz. Sermaye piyasalarında başarılı olmanın, birikimlerinize değer katmanın en etkili yolu ise en yeni bilgiye hızla sahip olmaktan geçiyor. Bu bilinç doğrultusunda uzmanlığımızı ve sahip olduğumuz güncel bilgiyi paylaşma sorumluluğunu ciddiyetle taşıyoruz. Doğru zamanda doğru araçlarla sermaye piyasalarında varlık göstermenizi ve gündeme adapte olmanızı önceliğimize alıyoruz.” ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından İş Yatırım Uluslararası Piyasa Direktörü Şant Manukyan “ Küresel Piyasalar” ve İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen “Makroekonomik Analizler ve Beklentiler” konularında sunum yaptılar. Bilgilendirme toplantısı soru-cevap kısmının ardından son buldu.