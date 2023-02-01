Adana Büyükşehir’in bu yıl gelir beklentisi 8 milyar lira

Eray ŞEN



ADANA - Başkan Karalar, düzenlediği basın toplantısında belediyenin mali yapısı ve yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dört yıl önce göreve geldiklerinde, gelirinin 4 katı borcu olan bir kurum devir aldıklarını hatırlatan Başkan Karalar, borcun dörtte üçünü erittiklerini ve borcunun iki katı gelire sahip bir yapıya ulaştıklarını söyledi.

Adana’da Büyükşehir Belediyesi olarak ‘hiç hareket edemeyen’ bir bütçeden, alt geçit, kamyon, otobüs, iş makinesi alman, altyapı projelerini hayata geçiren bir bütçeye dönüşmenin kolay bir iş olmadığına dikkat çeken Karalar, “Bu bizim mali disiplinimiz, parayı iyi kullanmamız, yapacaklarımızı iyi planlamamız ve Adana’nın gelirini artırmamız sayesinde oldu. Bu iş elbette mali disiplini sağlayarak, tasarruf yaparak oldu ama işlerin daha ekonomik yapıldığı da bir gerçek” dedi.

Adana’nın ‘gerçek hakkı yenilen ve hakkı korumayan bir il’ konumunda olduğunu ifade eden Karalar, “Adana’nın gelirinin 30 büyükşehir belediyesi içerisinde 22’nci sırada olması, bunu ispat ediyor ve Adana bunu hak etmiyor. Biz bunu bir ölçüde çözdük ama bir ölçüde de merkezi idareye kalan işler var” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, mali yapımız düzelmesine rağmen metroyu onaylamadı

Geçen yıl belediyenin borcunun çok olduğu gerekçe gösterilerek Adana metrosu ile ilgili projenin Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmadığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, “Metro ve tramvay çalışmamız devam ediyor ama ne yazık ki Cumhurbaşkanımız metroyu onaylamadı. Geçen yıl borcun yüksek olmasını gerekçe göstererek onaylamadılar. Aslında geçen sene de yeniden değerlendirme ile metronun onaylanmasının önünde bir engel kalmamıştı. Bu sene ise daha rahatız, dolayısıyla metronun onaylanmamasına hiçbir gerekçe göstermediler. Umarım çok yakın zamanda onaylar. Tramvayla birlikte metro olursa trafik de kısmen rahatlar” ifadesini kullandı.

Metronun onaylanması halinde ihtiyaç duyulacak kredi konusunda uluslararası bir derecelendirme kuruluşundan Adana Büyükşehir Belediyesi’ni değerlendirmesini istediklerini açıklayan Karalar, “Geçen yıl bu değerlendirme sonucunda ‘bbe’ notu aldık ve çok sayıda belediyenin notundan çok daha iyi bir nottu. Şimdi ise ülke riskine rağmen, bu tablonun giderek iyileşmesinden kaynaklı olarak bbe+ aldık. Bu da hem ülkenin ekonomik notundan, hem belediyelerin çoğundan çok daha iyi” dedi.