Adana ‘Colors of the World’ fuarında tanıtıldı

ADANA/EKONOMİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığını üstlendiği Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği (ATGAB), 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ‘Colors of the World’ fuarında Adana’nın tanıtımını yaptı.

ATGAB’ın Adana’yı turizmde marka şehir yapmaya yönelik çalışmaları, 20 ülkeden katılımın olduğu fuar ile devam etti. Fuarda açılan Adana standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere Adana mutfak kültürüne ait lezzetler ikram edildi, kente özgü tanıtım materyalleri sunuldu.

ATGAB Müdürü Selçuk Mamak, yaptığı açıklamada, “Adana, tarihi, doğası, gastronomisi ve kültürel mirasıyla bir dünya turizm kenti olma potansiyeline sahip. Turizmde markalaşmak ve şehrimizi uluslararası platformlarda daha görünür kılmak adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz” dedi.