Adana Güçbirliği Vakfı Başkanlığına Burhan Kavak seçildi

ADANA/EKONOMİ

Adana Güçbirliği Vakfı’nda (AGV) Burhan Kavak dönemi başladı. Vakıf Başkanlığını İhsan Oğuz Beyarslan’dan devralan Burhan Kavak, AGV Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. Kavak, yaptığı açıklamada, “Meslek odalarından iş dünyası STK’larımıza, Adana Barosu’ndan çok değerli şirket ve kurumlarımıza tüzel kişiliğe sahip kurucu ve çok sayıda saygın mütevelli heyet üyeleri bulunan köklü bir kurumda Başkan olarak görev yapacak olmaktan onur duyuyorum. Yönetim Kurulu ve diğer kurullarımızdaki arkadaşlarımızla beraber güçlü ve gelişmiş bir Adana için proje geliştirmeye, şehrimizin yararına geliştirilmiş projelerin hayata geçirilmesine destek vereceğiz. Hem yerel hem merkezi yönetim nezdinde lobi çalışmalarımızı ağırlık vereceğiz. Biz şehrimizin potansiyelini de gelişen Adana’nın Türkiye’ye pozitif etki sağlayacağını hepimiz biliyoruz. Çalışmalarımızı bu anlayışla gerçekleştireceğiz” dedi.

Yeni yönetim kurulu belirlendi

Adana Güçbirliği Vakfı’nın yeni dönem yönetim kurulunda; Burhan Kavak (Başkan), İhsan Oğuz Beyarslan (Başkan Yardımcısı), Süleyman Baş (Başkan Yardımcısı), Abdullah Selami Güleç (Genel Sekreter), Ferdi Kavak (Sayman), Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu, Prof. Dr. Kadir Aydın, Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Mehmet Uluğtürkan, Kazım Bozan ve Mehmet Akif Akyıldız görev yapacak.