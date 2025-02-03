ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Kıvanç, 2025 yılı ocak ayında Adana’nın ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.4 artışla 265 milyon 944 bin dolar olarak gerçekleştiğini bu rakamın, Adana tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı olduğunu söyledi.

Bu ay Adana’dan en fazla ihracat yapan sektörün 57.3 milyon dolar ile kimya olduğunu belirten Kıvanç, “Kimya sektörünü, 42.4 milyon dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 35.6 milyon dolar ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri takip etti” dedi. Kıvanç, ülkelere göre bakıldığında ise; 24.4 milyon dolar ile ABD’nin ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke olduğunu, 17.4 milyon dolar ile Irak’ın ikinci, 15.6 milyon dolar ile İspanya’nın üçüncü sırada yer aldığını kaydetti. Kıvanç, şöyle devam etti:

“Adana’mız ocak ayında Türkiye genelinde yüzde 1.44’lük pay ile 13’üncü sırada yer aldı. Paydaki artış sevindirici ama yeterli bulmuyoruz. Adana’nın sahip olduğu sanayi altyapısı, üretim gücü ve lojistik avantajları sayesinde ihracatımızın daha da ileriye taşınması mümkün. Sanayicilerimizin üretim kapasitesini artıran yatırımları ve küresel pazarlardaki rekabet gücüyle, Adana’nın ihracatta hak ettiği konuma ulaşmasını hedefliyoruz.”