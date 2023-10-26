Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarları 7 Kasım’da açılacak

ADANA/EKONOMİ

Adana Uluslararası Tarım Fuarı, 16’ncı kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar, tarımın her alanında ve bahçecilik ekipmanları konularında ihtiyaç duyulacak her türlü donanım, geniş ürün gamı, son teknolojik ürünler ve inovasyon konusundaki tüm farklılıkları ziyaretçilerin beğenisine sunarak üretici ile son kullanıcıyı bir araya getirecek. Tarımın başkenti Adana’da 35 bin metrekarelik alanda açılacak fuar, bölgenin en kapsamlı tarım ve sera bahçe fuarları arasında yer alıyor.

Fuarda traktörler, biçerdöverler, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, zirai ilaçlar, gübreler, tohum, fide, fidan, çiçekçilik, sera teknolojileri, su ve sulama sistemleri çiftçilik ekipmanları, hayvan sağlığı ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, canlı hayvan yetiştiriciliği, tarımsal ürünler, Agro bilişim ürün grupları sergilenecek.

Hazırlıklar hakkında bilgi veren Tüyap Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Azerbaycan, Irak ve İran’dan 250’nin üzerinde yabancı iş insanı ile 60’in üzerinde il ve ilçeden ziyaretçi beklediklerini açıkladı. Ersözlü, “Her yıl ziyaretçi sayımız artıyor. Yüksek sayıda verimli iş bağlantıları bekliyorum. Ayrıca fuarımızda çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü ürün, hizmet ve teknoloji yer alacak” dedi.

Fuar, dört gün boyunca sadece son gün 18.00’e kadar olacak şekilde 9.30 – 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.