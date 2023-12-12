Adana’da ‘afet seraları’ kuruldu

ADANA/EKONOMİ

Mıdık Mahallesi’nde kurulan seralarda bitki yetiştiriciliği yapılarak kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik çalışmalar yürütülmeye başlandı. Olası afetlerde ise seralar 1000 yatak kapasiteli barınma alanlarına dönüştürülecek. Projenin bir diğer ayağı da Kuyumcular Mahallesi’nde uygulanmaya başlandı. Medyada ve kamuoyunda Avrupa ülkelerinden ithal edilen çöplerinin döküldüğü alan olarak bilinen yerin çehresi afet serası ve Seyhan Belediyesi’nin diğer projeleriyle değişmeye başladı.

"Proje dünyaya örnek olacak"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay kaynakların kıt, proje uygulanabilecek kamusal alanların az olduğu bir dönemde çok amaçlı bir proje olan afet seralarını Hollanda Belediyeler Birliği’nin desteğiyle hayata geçirdiklerini, projeyi bir dünya modeli olarak sunmak istediğini söyledi.

6 Şubat depremlerinin tüm dünyaya önemli bir ders verdiğini dile getiren Akay, “Olası afetlere karşı ciddi hazırlıklar yapmıştık. Elimizde ihtiyaç olabilecek malzeme stoku da vardı. Ancak depremin büyüklüğü ve yayıldığı alanın genişliği başta barınma ihtiyacı olmak üzere ciddi sorunlara neden oldu. Dayanışmayla bu sorunları aştık ancak yaşadıklarımızdan da önemli dersler çıkardık” dedi. Afetlere karşı hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Başkan Akay, “Depo sayımızı artırıp, gerekli yaşam malzemelerini temin ettik. Afet seralarımızda çadırlarımız ve gerekli malzemelerimiz hazır vaziyette. Tuvaletimiz, mutfağımız, banyomuz, bulaşıkhanemiz var, çamaşırhanemiz var. Elektrik üretimi de yapacağız” diye konuştu.