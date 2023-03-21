Adanus Plastik YK Başkanı Gök: “Geri dönüşüm dünyada stratejik hale geldi”

Eray ŞEN



ADANA - Yaklaşık 35 yıllık geçmişi ile sektörün Türkiye’de en tecrübeli şirketlerinden olan Adanus’un çalışmalarını anlatan Gök, geri dönüşümün dünya pazarlarındaki rolü hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Gök, “Konu, artık sadece ambalajı değil, tekstilden otomotive kadar her sektörü ilgilendiriyor. Mesela tekstilde global markalar, belirli bir oranda geri dönüştürülmüş ürün girmeyen hiçbir kumaştan elbise yapmıyor Geri dönüştürülmüş hammadde, endüstrinin stratejik hammaddesi haline geldi” dedi.

Geri dönüştürülmüş hammaddenin işlenmesinde, orijinal ürüne göre daha az enerji sarf edildiğini, daha az karbon emisyonu oluştuğunu, daha fazla katma değer ortaya çıktığını vurgulayan Gök, “Aksi durumda ise evresel atıklar oluşuyor, bunlar doğada çözülmüyor, çözülse bile mikro plastik haline geliyor” diye konuştu.

“Bakanlık yeni genelgelerle sistemi düzenliyor”

Türkiye’de sektörün ilk organize edildiği dönemde bazı sorunlar yaşandığını, işini düzgün yapmayan firmaların da ortaya çıktığını hatırlatan Gök, “Bakanlık ciddi çalışmalar yaptı, işletmelere sürdürülebilir prensipler ortaya koydu. Sektörde yeni ürünler ortaya çıkıyor ve plastiğin binlerce türevi var. Bunun üzerinde çalışılıyor, ticaret, ithalat ve ihracat yeni genelgelerle düzeltiliyor. Biz de eksik gördüğümüz noktalarda Bakanlık ile iletişim halindeyiz” bilgisini verdi.

“Bakiye atıklar ‘değerli yakıt’ olarak görülüyor”

Bir dönem tarla ve yol kenarlarına dökülen atıkların artık sorun olmaktan çıktığını ifade eden Gök, bunun nedenlerini şöyle anlattı: “Bakiye atıklar sektörün olmazsa olmazı ancak şu anda tarlalara, yol kenarlarına dökülmesine gerek yok, çünkü enerji değeri var. Bir anda kontrolsüz olarak çok farklı mallar geldiği için, bu işi bilmeyenler oraya buraya döktü. Bugün ise çimento fabrikaları bakiye atıkları üzerine para verip alıyor. Çünkü sahip olduğu 7 bin 500 kilokalori ile kömürden daha kıymetli ve çimento fabrikasının kullandığı diğer yakıtlara göre çevresel açıdan daha temiz bir yakıt. Bu malzemeyi kimse dökmez.”

“Yapay zeka ile üretim ve kontrol yapacağız”

Adanus Plastik’in beş kıtaya ihracat yaptığını belirten Gök, “Adana OSB’de hurdadan plastik hammadde üretiyoruz. Bu hammaddeler şebeke, damlama sistemi boruları, sera naylonu, market poşeti, otomotiv sanayi, taşıma kasası yapan firmalar gibi çok geniş alanda kullanılıyor. Ana çalışma alanımız çöp torbası ağırlıklı nihai ürünlerden oluşuyor.

Yüzde 95 ihracata çalışıyoruz. AOSB içerisinde başladığımız yeni yatırımı ile günlük 100 ton kapasiteyi iki katına çıkaracağız” dedi. 2020 ve 2021’de en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdiklerini, 2020 yılında Türkiye’de dijitalleşmeye en çok yatırım yapan ilk 10 firmadan biri olduklarını belirten Gök, “Şu anda otonom sistemler üzerinde çalışıyoruz. Sonraki aşamada yapay zeka ile üretim ve kontrol yapacağız” bilgisini verdi.