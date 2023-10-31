ADASO Başkanı Kıvanç: İlk 1000’de 29 firmayı yeterli bulmuyoruz

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, İSO’nun son açıkladığı liste ile birlikte ilk ve ikinci 500’de toplam 29 firma ile yer aldıklarını ancak Adana’nın potansiyeli dikkate alındığında bu sayıların yeterli olmadığını söyledi.

Geçen yıl ilk 500’de 12 firma ile temsil edilen Adana'nın bu yıl firma sayısını 14’e çıkardığını; ikinci 500’de ise bir yıl önce 16 olan sayının 15’i düştüğünü ifade eden Kıvanç, “Bu tabloya baktığımızda ilk 1000’de yer alan firma sayımız geçen yıla göre artarak 29 oldu. Yaşanan artışın dışında bir önemli kriter ise İSO ikinci 500’de yer alan firmalarımızın tamamı listede ilk 300 içerisinde. Ümit ediyorum ki bu firmalarımız önümüzdeki dönemler ilk 500’ü zorlayacaklardır” dedi.

Adana’nın mevcut potansiyeli için bu sayıların yeterli olmadığını vurgulayan Kıvanç, “Yaşanan artış sevindirici ama yeterli değil. Adana’nın mevcut potansiyeli için bu sayıları yeterli bulmuyoruz. Biz biliyoruz ki Adana, yeni yatırım alanları ve mevcut potansiyeli ile bu sayıların çok daha üzerinde yer alacaktır. Üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarına devam ederek ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısı gösteren firmalarımızı kutluyorum, önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İkinci 500 listesinde Adana sanayi firmalarından; Tat Nişasta 20, Oğuz Tekstil 41, Pilyem Gıda 44, Gürsoy Yem 84, Tezkim 91, Oğuz Gıda 94, Palmiye Dokuma 121, Akhan Un 143, Pier Agro Gıda 155, Zahit Alüminyum 223, Erbey Dokuma 248, Bakırlar Tekstil 267, Netafim Sulama 272 ve Kıvanç Tekstil 280’inci sırada yer aldı. Listede yer alan bir şirket isminin açıklanmasını istemedi.

Osmaniye ve Hatay’dan 6 firma var

İkinci 500’e Doğu Akdeniz bölgesinde üretim yapan firmalar olarak Antakya’dan Hatboru 110, Özmiroğlu Pamuk 336’ncı sıradan girdi. İskenderun’dan Fil Filtre 285, Vitamin Gübre 408’inci oldu. Osmaniye’den Sunar Özlem Gıda 134’üncü sırada yer aldı. Kadirli OSB’deki Emta Elektrik ise listenin 235’inci sırada yer buldu.