ADASO Başkanı Kıvanç: Yeşil dönüşümün kritik sektörü plastik

ADANA/EKONOMİ

ADASO ile Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştime ve Eğitim Vakfı (PAGEV) işbirliğinde düzenlenen “Türkiye'nin Küresel Merkez Haline Getirilmesi" konulu toplantıda sektörün genel durumu değerlendirildi. Toplantıya ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ile plastik sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, yeşil dönüşümün sanayide rekabeti belirleyen en önemli unsurlardan biri haline geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Dünya genelinde sürdürülebilirlik kavramı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Plastik sektörü bu dönüşümün en kritik noktalarından biri. Atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçleri, hem çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmemiz hem de küresel değer zincirlerinde güçlü bir konum elde etmemiz için büyük önem taşıyor. Plastik atıkların geri kazanımı, yalnızca çevresel etkileri azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörün hammadde bağımlılığını da azaltarak ekonomik sürdürülebilirliği destekliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası düzenlemeler karşısında sanayimizin rekabet gücünü koruyabilmesi için döngüsel ekonomi anlayışını hızla benimsememiz gerekiyor."

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu da plastik sektöründeki geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik uygulamalarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Sanayicilerimizle bir araya gelerek, yeşil dönüşüm ve geri dönüşüm konularını ele almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Adana, plastik geri dönüşüm sektöründe önemli bir konuma sahiptir. Burada hem mekanik geri dönüşüm hem biyoplastik üretimi hem de kimyasal geri dönüşüm konusunda öncü firmalar bulunmaktadır. Bu etkinliğin, plastik sektörünün sürdürülebilir bir geleceğe taşınması adına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum."

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, yeşil dönüşüm süreçleri ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.