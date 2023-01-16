AFSİAD Başkanı Sayın güven tazeledi

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



AFYONKARAHİSAR - Genel kurulda derneğin isminin Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirilmesi kararı alınırken, 2023-2026 dönemi yönetim kurulu asil listesinde, Kadir Sayın, Hüseyin Tokman, Tamer Dişbudak, Abdurrahman Alp, Kamil Ayvalı, Muharrem Ötken, Nail Demirel, Kirami Gürel, Ahmet Öndüç, Murat Tabak ve Tufan İplikçioğlu yer aldı.



Üreten şehir Afyonkarahisar yeni OSB müjdesi

Genel kurul konuşmasında başkanlık döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kadir Sayın, mevcut üyeleriyle ildeki istihdamın yüzde 50’sini oluşturan AFSİAD’ın, Afyonkarahisar ve ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğini belirterek, uzun süren pandemi döneminde üyeleriyle ilişkileri sıcak tutma ve sürekli iletişimde olma konusunda gösterdikleri gayret ve verdikleri destek için yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyelerine teşekkür etti.

Kadir Sayın, yeni dönemde yürütülecek projeler hakkında şu açıklamalarda bulundu:”AFSİAD, Afyonkarahisar’ın sanayileşmesine, sanayileşirken nitelikli iş gücüne, istihdama ve ihracat odaklı üretimine, sadece ekonomi alanında değil her anlamda kalkınmasına ön ayak olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

100.Yıl Makine İhtisas ve Karma OSB projesi için paydaşımız olan İstanbul AFSİAD ile son bir yıldır uğraş veriyoruz. OSB, Afyonkarahisar'ın gelecekteki orta ve üst düzey teknolojiye geçişi için büyük önem ifade ediyor. Afyonkarahisar Valiliği, ATSO, Susuz ve Afyonkarahisar Belediyesi ile İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla ciddi bir aşama kaydettik.”

Derneğin ismi değişti

Kadir Sayın, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin ismini Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirme kararı aldıklarını da kaydederek, “Her alanda yeniliğe ve gelişime katkıda bulunan, iş dünyasında da fark yaratarak yaşamın her alanında iz bırakan kadınların iş dünyası sivil toplum kuruluşlarında daha fazla yer almalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Kurula katılan derneğin kurucu başkanlarından Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’de konuşmasında, 32 yılını dolduran AFSİAD’ın bugüne gelmesinde emeği olanlara teşekkür ederek şöyle konuştu:

”1991 yılında kurulan AFSİAD’ın bugünlere ulaşması ve şehrimiz için böylesi önemli projelere önderlik etmesi gurur verici. 100.Yıl Makine İhtisas ve Karma OSB, AFSİAD’ın vizyonudur. Merkez 2.OSB’mizde hızla ilerliyor. Dolayısıyla 2 yeni OSB Afyonkarahisar'ın sanayisine, ekonomisine önemli katkılar sağlayacak diye düşünüyorum.

Diğer OSB'lerimizde 2 tanesi ihtisas OSB olmak üzere bir tanesi Dazkırı'da tekstil OSB, bir tanesi de İscehisar'daki başarılı birer örnektir. Toplam 9 OSB’mizde doluluk artıyor, ciddi talepler var. " dedi.

“Yeni OSB’lerle Afyonkarahisar’ın ihracatı artacak”

Merkez 2.OSB'yi Yeşil OSB olarak yapacaklarını kaydeden Serteser, "1 milyon 600 bin metrekare 72 parsel yer vereceğiz ama şu ana kadar yaklaşık 7 milyon metrekareye ulaşan talep var. Çok mutluyum ki, ilimizin iki güzide kuruluşu ATSO ve AFSİAD, 2 yeni OSB’ye öncülük ediyor.

Afyonkarahisar'ın ihracatını artıracağız. OSB’lerimizle ilimize yeni sektörler de gelsin.. Merkez 2.OSB'de bir ihracat hedefi belirledik. Bu OSB'mizin de bir ihracat hedefi olması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu. AFSİAD 22. Olağan Genel Kurulu, üyelerin bir araya geldiği gala yemeği ile sona erdi.