“Afyonkarahisar, Ege’nin parlayan yıldızı olacak”

Hatice Aydoğan ÖZSÖKMEN



AFYONKARAHİSAR - Ekim ayında tamamlanan yeni yönetim seçimleri sonucunda dördüncü kez Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO) Başkan seçilen Hüsnü Serteser, yeni dönemde oda olarak tüm paydaşların katılımı ile uluslararası boyutlu projelerin hayata geçirilmesine öncülük edeceklerini kaydetti. EKONOMİ gazetesine konuşan Hüsnü Serteser, Afyon’un mevcut potansiyelini ortaya çıkaracak projelerin hayata geçmesi ile birlikte hem sanayi hem de hizmet sektöründe atağa geçeceğini ve “Ege’nin parlayan yıldızı” olacağını söyledi.

“Merkez 2. OSB’nin ihracat hedefi 100 milyon dolar”

“Kaldığımız yerden devam ediyoruz” diyen Serteser, en geç 2-3 yıl içinde bitirilmesi planlanan projelerden biri olan Merkez 2. OSB hakkında şu bilgileri verdi: “Sinanpaşa’daki 2. Merkez OSB’de hızlı yol aldık. Valimizin de ciddi gayretleriyle göreve geldiğimizden itibaren hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. 2 milyon 400 bin metrekarelik bir alanımız var. Sanayi parselli alan 1,6 milyon metrekarelik ve 20 bin metkerakelik 72 parselden oluşuyor. Buna rağmen şehir içi ve dışından 6 milyon metrekareyi geçen bir talep ile karşı karşıyayız. Daha çok Afyon’da olmayan sektörlerden yatırım talebi alıyoruz.”

Yeşil OSB olarak kurulan 2. OSB’de orta, yüksek ve ileri teknolojiyle üretim yapan ihracat odaklı şirketlerin yatırımına önem verdiklerini dile getiren Hüsnü Serteser, “Yatırımcılar için belli kriterlerimiz olacak. OSB için ilk etapta 100 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduk. Tekstil, enerji sektörüne tedarik sağlayan firmalar ile gıdada ileri işleme yapan firmalarla görüşüyoruz. 2023’de yatırımların başlaması, sonraki yıl ise OSB’nin faaliyete geçmesini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

“Sağlık Endüstri Bölgesi Türkiye’ye örnek olacak”

Afyon’un ikinci önemli projesinin Sağlık Endüstri Bölgesi olduğunu vurgulayan Serteser, valilik, il özel idaresi, belediye, TOBB ortaklığında yönetici bir şirketin kurulduğunu ve bölge için Cumhurbaşkanlığı’ndan onay beklediklerini söyledi. Serteser, Türkiye’de ilk örneği Afyon’da kurulacak Sağlık Endüstri Bölgesi ile ilgili şunları söyledi: “Sağlığın, termal ile buluşacağı nokta olacak. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve termal otellerimizle aynı bölgede yer alacak, sağlık kampüsü şeklinde planlıyoruz. Ciddi bir sağlık kümelenmesinin olacağını düşünüyoruz. Bu bölgenin içerisinde fizik tedavi, geriatri, wellness, SPA gibi hizmetlerin konaklamalı merkezleri de bulunacak. Medikal cihaz ve ilaç endüstrisi yanında Ar-Ge merkezleri de kurulacak. Yaklaşık 850 bin metrekarelik alanın 550 bin metrekaresini ayırdık. Daha sonra başka bir bölgede devam edebilecek bir kümelenme daha oluşturmak istiyoruz.”

“Hızlı tren Afyon’un cazibesini artıracak”

Kentin cazibesini artırmak için, tüm yöneticilerle 2025-2026 dönemine hazırlanmak gerektiğini düşünen Hüsnü Serteser, konuyla ilgili şunları söyledi: “Altyapı, sosyal ve kültürel açıdan eksiğimiz kalmamalı. Bunu başarabilirsek, yatırım ve yaşam cazibemiz de artacaktır ki, bu potansiyelimiz var. İş olanakları ve yaşam kalitesinin yükselmesi ile nitelikli insan gücü göçünün de artacağına inanıyorum. Kişi başına düşen milli gelir ve refah yükselecek. Mermer ve gıda gibi mevcut sektörlerimizin gelişmesi, yeni sektörlerin yaratacağı sinerji ve ulaşım projeleri ile Afyon’un cazibesi katlanacak. Hedeflendiği gibi 2025 yılında Afyon, Ankara-İzmir hızlı treninin hayata geçmesiyle iki büyük metropolün banliyösü durumuna gelecek. Ankara’dan 1,5 saat, İzmir’den 2 saatte ulaşımı olacak. Hava ulaşımı da dünya ile bağlantımız açısından çok önemli olduğundan gelişmesini önemsiyoruz. Hızlı trenin ise Afyon’a çok ciddi katkı sağlayacağını inanıyoruz.”