'Aile işletmelerinde üçüncü nesile geçiş oranı artırılmalı'

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de şirketlerin yüzde 93’ünün aile işletmelerinde olduğunu belirten Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, “Aile işletmelerinin ekonomide güçlü ve güvenilir ilerlemesini sağlamak demek, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi demek. Birinci nesilden ikinci nesile, ikinciden üçüncü nesile geçiş olarak baktığınızda tüm dünyada üçüncü nesile başarılı geçebilmiş şirket ortalaması yüzde 10’un altında. Türkiye’de bu oran daha da az. Üçüncü nesile ancak tek oranlı hanelerde geçilebiliyoruz. Dördüncü nesil çok daha zor” diye konuştu.

Ege Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (EGEKOBİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Küçük de, KOBİ’lere dijitalleşme, sürdürülebilirlik adına fayda sağlama, finansal yapılarının güçlenmesi, finansal erişimlerini kolaylaştırılması, üretim ve ihracat kapasitelerini arttırma noktasında sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya ve etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi. 28 -29 Şubat tarihinde KOBİ’lerin sorunlarına kanaat önderleri ile çözüm olabilecek uygulamaların değerlendirileceği "Ege KOBİ’leri Buluşuyor" etkinliği düzenlediklerini ifade eden Küçük, bu tip etkinliklerle işletmelerin üretim ve istihdam sağlama özelliklerini artırmaya ve sonraki nesillere aktarılması konusunda katkı sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.