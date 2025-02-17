Akkuyu NGS’de 100’üncü gemi ağırlandı

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali (NGS) olan ve yapımı hızla devam eden Akkuyu NGS’de kullanılan ekipmanların büyük çoğunluğu, proje sahasına devasa gemiler aracılığıyla iletiliyor. 2019 yılında bölgede faaliyete alınan Doğu Kargo Terminali, bu zamana kadar 100 bin tondan fazla yük taşıyan 99 farklı gemiyi konuk etti. Terminalin 100’üncü ve son konuğu ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin Taiçang ve Kore Cumhuriyeti'nin Gunsan limanlarına uğrayarak gelen bir gemi oldu. Şalt sahası ve turbo jeneratör tesisi bileşenlerinden oluşan bir parti ekipmanı Akkuyu sahasına teslim eden gemi için karşılama töreni düzenlendi. İlk kez Çin’den gelen bir gemiyi ağırladıklarını belirten Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh; ilk taze yakıt, 2 ve 3’üncü güç üniteleri taşıma geçidi ve polar vinçin gemilerle bu limana getirildiğini söyledi. Butckikh, reaktör ekipmanları ve türbin ünitelerini başta olmak üzere çeşitli ekipmanları taşıyan yeni gemilerin bölgeye gelmeye devam edeceğini aktardı.



Hummalı çalışma sürüyor

Programın son bölümünde basın mensuplarına projede gelinen son durumla ilgili bilgiler veren Sergey Butckikh, “1’inci güç ünitesinde devreye alma çalışmaları devam ediyor. Ana inşaat işleri tamamlandı. Aralık 2024'te türbin montajını tamamladık. Boru hatları ve altyapı şebekeleri kuruluyor. 2’nci ünitede reaktörün ana ekipmanı kuruldu. Montaj ve ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlanması için hazırlıklar devam ediyor. Türbin bileşenleri monte ediliyor. 2’nci ünite için ilk parti nükleer yakıt da NGS sahasına teslim edildi. 3’üncü ünitede reaktör kabı tasarım konumuna yerleştirildi, makine dairesinde türbin montajı ve temel betonlaması tamamlandı. 4’üncü ünitede reaktör şaft ekipmanları inşa ediliyor ve kuruluyor. Açık deniz ve kara hidrolik yapılarının inşası son aşamaya geldi. Tesislerin hazır olma durumu yüzde 95'in üzerinde” diye konuştu.