AKY Technology, Türkiye’nin ceviz işleme teknolojileri ithalatını azaltıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Kuru gıda ürünlerine yönelik sahip olduğu 400 farklı makine çeşidiyle tohum işleme teknolojileri geliştiren AKY Technology, yenilikçi Ar- Ge Ekibi ve sürdürülebilir yatırımlarıyla kuruyemiş işleme teknolojilerindeki pazar payını artırıyor. Piyasaya sürdüğü ceviz işleme ve paketleme teknolojileri sayesinde, kabuklu yemiş ürünlerine yönelik mega tesis projeleri üstlenen firma, Amerika’da anahtar teslim olarak devreye aldığı ceviz fabrikalarıyla sektörde hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı. AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, Amerika pazarında kurdukları ceviz işleme tesisleriyle dünya ceviz piyasasının en önemli makine tedarikçileri arasına yerleştiklerini söyledi. Dünya genelinde 75 farklı ülkede AKY markalı makinelerin kullanıldığını dile getiren Gökmen Akyürek, “Satış yaptığımız öncelikli pazar Amerika ve ceviz piyasasının kalbi Kaliforniya. Amerika ve Avrupa’daki operasyonlarımız sayesinde Bulgaristan, Romanya, Ukrayna’da ciddi bir marka değeri oluşturduk. Sektör temsilcilerinin beklentilerine kulak vererek her türlü kabuklu kuruyemiş ürünlerine özel inovatif makineler geliştirebiliyoruz. Yurt dışı pazarlardaki ihracatımızı sürdürülebilir olarak artırırken, diğer yandan yurt içi pazardaki İspanyol, Fransız, İtalyan ve Amerikalı makine firmalarının hâkimiyetini kırarak ithalatı azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Üretimde kapasiteyi artırıp yeni pazarlara giriş yaptı

Sürdürdükleri tam otomasyon ve kaynak robotu yatırımlarıyla yıllık anahtar teslim 200 fabrika kurma kapasitesine eriştiklerini kaydeden Gökmen Akyürek, artan üretim kapasitesi ile birlikte yeni pazarlara da giriş yaptıklarını belirtti. MTOSB’deki 3 fabrikada aralıksız üretim yaptıklarını söyleyen Gökmen Akyürek, “Toplamda 75 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Afrika Kıtasında, Mısır, Etiyopya, Cezayir, Fas ve yeni giriş yaptığımız Kenya, Sierra Leon, Cameron, Benin gibi ülkelerde önemli bir marka değeri oluşturduk. Özbekistan’da 2022 yılının son çeyreğinde ilk ceviz işleme tesisi projesini kabul ettik. Yıllık 1000 ton kapasiteli tesisin 2023’te tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Avustralya pazarına ilk ihracatı gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Teslimat aşamasında olduğumuz makinelerimiz 2023 yılında faaliyete alınacak” diye konuştu.

Türkiye genelinde kurdukları tesisler ile de kuru gıda sektörünün dikkatini çektiklerini kaydeden Gökmen Akyürek, “Son olarak, Şırnak’ta üretim yapan iş ortağımız için saatte ortalama 30 ton kapasiteli Türkiye’nin en büyük yerfıstığı işleme tesislerinden birini devreye aldık. Son 3 yıl içerisinde, Türkiye’de AKY Technology markalı kabuklu yemiş işleme tesislerinin sayısı hızla artıyor. Erzincan, Mersin, Manisa, Kahramanmaraş, Bursa gibi şehirler başta olmak üzere pek çok yerde tesislerimizi faaliyete aldık” diye konuştu.

İnovatif ürünlerle yüksek rekabet gücü elde etti

Avrupalı firmalara karşı daha güçlü rekabet edebilmek amacıyla uzun yıllar boyunca ceviz makineleri üzerinde Ar-Ge yaptıklarını ve bu çalışmalarının meyvelerini günümüzde yüksek siparişlerle fazlasıyla aldıklarını belirten Gökmen Akyürek “Ceviz grubundaki Wall-001 Makine serimizi geliştirirken özellikle ürünün dış yüzeyine zarar vermeden, formunu koruyup, kabuğundan ayıran yeni bir sistem geliştirdik. Wall-001; Chandler, Fernor gibi 20 farklı Amerikan ceviz türünde tam performans ile sorunsuzca çalışıyor. Ürünü kabuğundan ortalama yüzde 99 oranında ayırabilen makinemiz, iç cevizi yüzde 75 ve üstü oranında kelebek formunda iki parçaya bölebiliyor. Ayrıca makinemiz farklı ürün kırma metodu sayesinde cevizi çevreleyen altın sarısı zara neredeyse hiç hasar vermeyerek aflatoksin gibi bakterilerin ürün yüzeyinde oluşmasını önlüyor” diye konuştu.