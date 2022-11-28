Eray ŞEN



ADANA - Adana’daki KOBİ işletmelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu, Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Mehtap Yılmaz, Eski Frankfurt Ticari Ataşesi Dış Ticaret Uzmanı Tansu Günendi ve Çiğdem Güven Yönetim Danışmanlık Kurucusu Çiğdem Güven katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ADASO Başkanı Kıvanç, 2022 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin Almanya’ya ihracatının 14.5 milyar dolar, ithalatının ise 16.2 milyar dolar olduğuna dikkat çeken çekerek, şöyle devam etti: “2022 yılının 9 aylık verilerine göre 250 milyon dolara yaklaşan ihracat ve 130 milyon doları aşan ithalatıyla Almanya, Adana dış ticaretinde de önemli bir pay almaktadır. Almanya ve ülkemiz arasında 40 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimiz asla yeterli değildir, 100 milyar dolar seviyelerine çıkarmak için hepimize önemli görevler düşmektedir. Ülke olarak gelişmek, büyümek istiyorsak; yeni yatırımlar yapmalı, üretmeli, istihdam sağlamalı ve ürettiklerimizi Almanya gibi ülkelere ihraç edebilme becerisini göstermeliyiz.”

Almanya pazarına nasıl girilir?



Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu da KOBİ’ler için Akbank ile işbirliği yaparak ‘hızlı’ bir hareket başlattıklarını söyledi. “Almanya’da KOBİ Hareketi Başlıyor” adlı başlıkla yola çıktıklarını ifade eden Özoğul, “Önemli olan KOBİ hareketi başlatmak değil, bilinçli bir ihracat, bilinçli bir yatırım nasıl yapılır, bunu sağlamak. Türkiye’nin en büyük pazarı 40 milyar Euro’yu aşan seviye ile Almanya ve Türk KOBİ’lerinin birinci önceliği Almanya pazarı. Bu pazara nasıl girilir, ihracat nasıl yapılır ya da orada yatırım nasıl yapılır konuları önceliğimizdir” diye konuştu.